"Перебор": Седокову поймали на неумелом фотошопе

Украинскую певицу Анну Седокову, которая живет и работает в России, уличили в использовании фотошопа. Так, артистка опубликовала снимок на котором изображена в весьма откровенном платье с глубоким декольте.

Пользователи сети отметили, что Седокова использовала фотошоп. Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram.

"Интересно посмотреть на фото без фотошопа", "Не очень", "На себя уже не похожа", "Тут как-то перебор по фш", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России возмутила пользователей сети откровенным видео. На нем она позировала в боди и прозрачных лосинах.

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