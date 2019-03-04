МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

"Перебор": Седокову поймали на неумелом фотошопе

25.7тЧитать материал на украинском

Украинскую певицу Анну Седокову, которая живет и работает в России, уличили в использовании фотошопа. Так, артистка опубликовала снимок на котором изображена в весьма откровенном платье с глубоким декольте.

Пользователи сети отметили, что Седокова использовала фотошоп. Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram.

"Перебор": Седокову поймали на неумелом фотошопе

"Интересно посмотреть на фото без фотошопа", "Не очень", "На себя уже не похожа", "Тут как-то перебор по фш", - пишут в сети.

"Перебор": Седокову поймали на неумелом фотошопе
"Перебор": Седокову поймали на неумелом фотошопе
"Перебор": Седокову поймали на неумелом фотошопе
"Перебор": Седокову поймали на неумелом фотошопе
"Перебор": Седокову поймали на неумелом фотошопе
"Перебор": Седокову поймали на неумелом фотошопе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России возмутила пользователей сети откровенным видео. На нем она позировала в боди и прозрачных лосинах.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
10
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги