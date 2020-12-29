Пьер Карден и его звезды: кого одевал знаменитый модельер

Легендарный французский модельер Пьер Карден скончался в возрасте 98 лет. Стоит вспомнить постоянных клиентов именитого кутюрье и его самые дорогие наряды.

Прежде всего, Пьер Карден вошел в историю как создатель новой модной эпохи и сексуальной революции. Его первую мужскую коллекцию удлиненных пиджаков оценила даже британская группа "Битлз". Кого еще из звезд мирового шоу-бизнеса одевал за свою жизнь знаменитый модельер – читайте в материале OBOZREVATEL.

После линейки мужской одежды Карден представил женские короткие сарафаны на бретелях, леггинсы и ввел в моду высокие лаковые сапоги-чулки на платформе, которые и по сей день обожают модницы. Вызывающую обувь он сочетал с мини-юбками и платьями, обтягивающими водолазками и различными шляпками, что вызвало фурор в индустрии моды 70-х.

1. "The Beatles"

Так, одними из первых поклонников одежды бренда Pierre Cardin стала ливерпульская четверка. Они засветились на публике в свое время в штанах-дудочках на пуговицах и длинных пиджаках без воротника.

"Битлы" в костюмах Pierre Cardin. hochu.ua

2. Брижит Бардо

Еще одной знаменитой клиенткой и поклонницей платьев Кардена была актриса Брижит Бардо.

Жанна Моро и Брижит Бардо. grimnir74.livejournal.com

3. Софи Лорен

В 1960-е Софи Лорен обожала туфли на каблуке, короткие платья, шляпки и платочки, которые завязывала под подбородком "по-крестьянски". В то десятилетие и позже актриса одевалась в одежду Pierre Cardin, ведь его стиль идеально подходил под ее собственный.

Актриса Софи Лорен lenta.ru

4. Жанна Моро

Французская актриса не только была возлюбленной Пьера, но и его лучшей моделью. Моро часто фотографировалась в "космических" платьях Pierre Cardin.

Пьер Карден и Жанна Моро, 1965 год. Douglas Kirkland, westwoodphoto.com

5. Майя Плисецкая

Советская и российская балерина также продолжительное время была музой кутюрье. Плисецкая завела дружбу с именитым кутюрье еще в 1970-х, после чего маэстро моды регулярно создавал для балерины изящные наряды и балетные костюмы.

Майя Плисецкая в одежде Pierre Cardin. hochu.ua

Майя Плисецкая и Пьер Карден. cdni.rt.com

6. Марлен Дитрих

Пьер Карден не только наряжал артистку Марлен Дитрих, но и занимался продюсированием ее последнего гастрольного тура. Карден предоставил для ее выступлений в Париже зал для концертов своего театрального комплекса Espace Pierre Cardin.

Марлен Дитрих aif.ru.

OBOZREVATEL ранее сообщал о смерти Пьера Кардена. Причина ухода из жизни знаменитого кутюрье пока неизвестна, однако сообщается, что Карден скончался в больнице Парижа. Также появилась информация о его жизни и главных достижениях.