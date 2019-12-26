Пелагея разводится: появились фото любовницы ее мужа

Знаменитая российская фолк-певица Пелагея разводится с мужем хоккеистом Иваном Телегиным. Пара прожила в браке три года и воспитывает дочь.
Об этом Пелагея рассказала на своей странице в Instagram. Кроме того, в сети появились фото предполагаемой любовницы мужа певицы.
Иван Телегин и Пелагея
hellomagazine.com
"Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... Несмотря на то, что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено", - написала Пелагея.
Друзья, так как по сети пошли вбросы, о том что "кто-то что-то видел" и т. д. по просьбе Поли делаем ЗДЕСЬ для вас заявление: "Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать. Ну, и ...жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем — добра" #пелагея #телегин
Позже в сети появились фото спортсмена в компании неизвестной блондинки.
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