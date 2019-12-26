Пелагея разводится: появились фото любовницы ее мужа

Знаменитая российская фолк-певица Пелагея разводится с мужем хоккеистом Иваном Телегиным. Пара прожила в браке три года и воспитывает дочь.

Об этом Пелагея рассказала на своей странице в Instagram. Кроме того, в сети появились фото предполагаемой любовницы мужа певицы.

Иван Телегин и Пелагея hellomagazine.com

"Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... Несмотря на то, что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено", - написала Пелагея.

Позже в сети появились фото спортсмена в компании неизвестной блондинки.

Как писал OBOZREVATEL, сеть шокирована разводом Славы и Эдгара Каминских. Пара долгое время считалась образцовой в мире шоубиза.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!