Пелагее – 34: что известно о ее скандальном разводе с известным хоккеистом

Во вторник, 14 июля свой день рождения отмечает российская певица, судья проекта "Голос" и супруга известного хоккеиста Ивана Телегина – Пелагея.

Еще до недавнего времени семья Пелагеи и Телегина считалась одной из самых крепких в российском шоу-бизе, однако в мае 2020 года стало известно, что пара подала на развод. OBOZREVATEL рассказывает, почему личная жизнь Пелагеи потерпела фиаско и что произошло с их браком.

Что известно о Пелагее

Пелагея в детстве Biography-life.ru

В 11 лет певица впервые появилась на сцене КВН. Пелагея выступила за команду Новосибирского государственного университета и произвела фурор. Позже уже 14-летняя Пелагея экстерном окончила школу и поступила в Российскую академию театрального искусства в Москве. В том же году певица стала солисткой группы "Пелагея", с которой в скором времени выпустила свой первый сингл "Любо!". Несмотря на весьма необычный музыкальный стиль композиция стала очень популярна.

В 2012 году девушку пригласили на вокальное шоу талантов "Голос. Дети" в качестве наставницы. Заняв соседнее с Димой Биланом, Александром Градским и Леонидом Агутиным кресло, она набрала себе команду талантливых звезд. Хотя из "Голоса" Пелагея ушла после третьего сезона, уступив кресло Полине Гагариной, подопечных шоу "Голос. Дети" она опекала и во втором, и в третьем сезонах.

Личная жизнь Пелагеи

Певица Пелагея Instagram Пелагеи

В 2010 году исполнительница народных песен вышла замуж за режиссера проекта "Comedy Woman" Дмитрия Ефимовича. Примечательно, что познакомилась с ним Пелагея, еще тогда когда ей было 11 лет – на выступлении КВН. После замужества девушка взяла его фамилию, однако уже в 2012 году стала вновь появляться всюду под фамилией Ханова. В скором времени стало известно, что пара официально распалась.

В 2016 году стало известно о романе Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. Не побоявшись отношений с женщиной старше себя, он познакомил возлюбленную с семьей и сделал ей предложение. Через год у пары родилась дочь Таисия.

Пелагея и Телегин starhit.ru

Скандальный роман Пелагеи и хоккеиста, нападающего команды ЦСКА Телегина, стал причиной для бурной критики в адрес певицы. В конце прошлого года Пелагея в своем аккаунте в Instagram объявила о разводе с хоккеистом. Певица выразила надежду на то, что у нее получится сохранить хорошие отношения с бывшим супругом ради дочери.

Почему Пелагея и Телегин решили развестись

Спортсмена не раз уличали в интрижках на стороне, однако, мужчина все отрицал. Иван даже заявил, что в его разладе с певицей нет вины третьих лиц. Хотя в то же время Интернет пестрил снимками Телегина с бизнесвумен Марией Гончар. Сейчас девушка, внешне очень напоминающая Пелагею – его официальная возлюбленная. Они живут вместе в загородном доме, завели пса Фокси, с которым много гуляют во время самоизоляции по лесу.

Пелагея с дочкой Instagram Пелагеи

Официально пара заявила о разводе в конце мая 2020 года. Сообщается, что о своем расставании 33-летняя Пелагея и 28-летний Иван сообщили адвокатам еще в конце 2019 года: на тот момент супруги уже несколько месяцев не жили вместе. Однако продолжали поддерживать отношения ради маленькой дочки.

Позже стало известно, что у них возникли разногласия на фоне разделения имущества. До этого сообщалось, что каждый остался при своем: у Телегина – его роскошный особняк стоимостью 75 млн рублей, у артистки – московская квартира и дочь. По словам адвоката певицы Филиппа Рябченко, его подопечная действительно надеялась расстаться тихо и без дележки имущества, однако ее супруг повел себя весьма странно. Одной из главных претензий стало заявление, что хоккеисту якобы не дают видеть дочь.

"Телегин вдруг захотел приехать к дочери, когда получил иск на алименты. Это был конец мая, самоизоляция. А до этого не желал, не проявлял интереса с 25 января. Пелагея знает, что Иван не соблюдал режим и опасалась вируса. Но она предложила пообщаться с дочкой по "Фейстайму", однако папа просто пропал", – рассказал Рябченко КП.

При этом с момента расставания маленькую Таисию полностью содержит знаменитая мама. Телегин же за весь год увиделся с наследницей всего несколько раз, сопроводив каждую встречу фотосъемкой. Адвокат подчеркнул, что в иске Телегина нет ни слова о требовании установить порядок общения отца с дочкой. В нем говорится только о просьбах раздела имущества. Иван планирует разделить не только загородный дом за 54 миллиона рублей, приобретенный в ипотеку и оформленный на обоих супругов, но и квартиру за 85 миллионов рублей, которая была куплена на деньги матери Пелагеи через два месяца после свадьбы. Все вопросы относительно имущества Пелагея и ее адвокат предложили разрешить в суде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети было опубликовано фото мужа Пелагеи Ивана Телегина с любовницей.