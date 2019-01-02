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''Пела на троечку'': Седокова показала грудь на новогоднем корпоративе в Москве

3.1тЧитать материал на украинском

Украинская певица, экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова в новогоднюю ночь порадовала поклонников выступлением в клубе "Облака" в Москве.

Как сообщается на странице "Кипяток" в Telegram, пела артистка на троечку, но глубокое декольте спасло ситуацию (чтобы просмотреть видео, доскрольте новость до конца).

''Пела на троечку'': Седокова показала грудь на новогоднем корпоративе в Москве

Анна Седокова

Фото: instagram/annasedokova

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Также отмечается, что обычный гонорар Седоковой составляет примерно 800 тысяч рублей. Но за выступление на Новый год певица запросила почти два миллиона рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица, экс-вокалистка "ВИА Гры" Анна Седокова похвасталась покупкой квартиры в Москве. Об этом она написала в своем Instagram, опубликовав соответствующий снимок, где можно рассмотреть район российской столицы.

Персона
Анна Седокова
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