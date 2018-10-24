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''Пел на заказ'': знаменитый украинский певец рассказал об отношениях с Януковичем

2.2тЧитать материал на украинском

Украинский певец Иво Бобул рассказал о том, как пел для бывшего президента Украины, который сбежал в РФ, Виктора Януковича. Из-за выступлений для него у Бобула уменьшилось количество выступлений в США.

Сейчас ему отказывают в концертах, аргументируя это тем, что он пел Януковичу. Об этом Бобул рассказал в интервью изданию "Zaxid.net".

''Пел на заказ'': знаменитый украинский певец рассказал об отношениях с Януковичем
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"Бывает звонят и говорят: мы бы хотели, чтобы вы нам спели, но вы же пели Януковичу. А я думаю: он же был президентом! Как я должен был сказать: "Янукович, я вам петь не хочу"?! Покажите мне хоть одного певца, который отказался петь президенту? Вот что мне делать? Сказать "Ребята, идите нафиг, потому что мне еще в Штаты ехать, а они меня будут этим тыкать", - говорит Бобул.

Как ранее писал OBOZREVATEL, скандальная Лорак похвасталась престижной российской наградой.

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