Пел кантри и работал гидом: звезда "Матрицы" восхитил сеть добрым поступком

Популярный голливудский актер, звезда фильма "Матрица" и "Джон Уик" Киану Ривз восхитил сеть трогательным поступком. Самолет, на котором он летел, совершил вынужденную посадку.

Актер помог остальным пассажирам добраться до дома, пишет Vulture.

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Известно, что самолет совершал рейс Сан-Франциско — Бербанк. Но лайнер был вынужден сделать аварийную посадку из-за механических неисправностей. Самолет благополучно приземлился в Бейкерсфилде, никто из пассажиров не пострадал.

Актер взял на себя организацию доставки пассажиров до места назначения. Во время поездки Киану ставил музыку и рассказывал своим попутчикам истории о населенных пунктах, которые они проезжали.

Как ранее писал OBOZREVATEL, звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк, призналась в сексуальных экспериментах. Об этом она рассказала в совместном интервью с коллегой по съемкам и по совместительству лучшей подругой Мэйси Уильямс.

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