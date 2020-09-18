Пьеха – откровенно о наркозависимости: была передозировка, я перенес инфаркт на ногах

Российский певец Стас Пьеха рассказал, как однажды был при смерти из-за наркотиков. У артиста случился инфаркт от передозировки.

Подробностями он поделился в интервью для программы "Эмпатия Мануччи". По словам Пьехи, он начал употреблять наркотики еще в подростковом возрасте, но потом завязал с этим. Однако после 30-летия артист снова начал принимать запрещенные вещества. Однажды он пел на свадебном мероприятии, и там ему стало плохо. Тогда Пьеха чувствовал, что начинает уже "отключаться" и позвонил бывшей жене, чтобы услышать голос сына. Оказалось, певец перенес инфаркт на ногах (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Стас Пьеха рассказал о передозировке наркотиками и инфаркте. Скриншот с видео

"Была передозировка, жуткая паническая атака. А потом выяснилось, что у меня просто инфаркт. Это было на работе, пел на свадьбе. На девятой песне понял, что хочу уйти под пол. Я всю ночь фигачил, не помню, что происходило, а днем я поехал работать в Нижний Новгород. В самолете уже начал отключаться. На ногах перенес инфаркт. Мне было 34-35. Очень стремно, страшно. Я вспомнил о сыне. И вот звоню бывшей жене, говорю, что умираю, мол, передозировка, и прошу услышать сына, его голос. Я слушал его и рыдал. Потом я начал суетиться, бегать. Мне захотелось жить. Самое страшное было, когда мне сказали, что у меня может быть разрыв сердца", – вспомнил музыкант.

После этого случая звезда с твердым намерением решил бросить наркотики и жить ради сына. Он стал обращаться в реабилитационные клиники и теперь ведет здоровый образ жизни.

Стас Пьеха с сыном Петей (Instagram Стаса Пьехи)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский певец Александр Медведев, более известный как Шура, рассказал о своей наркозависимости и онкологии.