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"Пе*ераст, мразь!" Появилось новое видео с Панкратовым-Черным после дебоша в самолете

4.6тЧитать материал на украинском

Народный артист России Александр Панкратов-Черный перешел на крик, когда объяснял журналистам снятие с рейса в Барнауле.

Новое видео после скандала, на котором он обзывает сотрудников авиакомпании "Аэрофлот" и бортпроводника, опубликовал Telegram-канал Mash (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"В компании "Аэрофлот" работают подонки, которые народных артистов задерживают, пристают, создают скандальные ситуации. Подходит пед*раст, голубенький мальчик, и говорит: "вы себя неадекватно ведете". Да чего я думаю?! Я не думаю, а вижу, мразь!" – раскричался артист.

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После инцидента представитель "Аэрофлот" также дал комментарий по поводу произошедшего "РИА Новости".

Александр Панкратов-Черный

Александр Панкратов-Черный

кадр из видео

"На рейсе SU1431, который направлялся из Барнаула в Москву, сняли пассажира бизнес-класса, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Пассажир был передан сотрудникам полиции", – рассказали в компании, подтвердив, что это был артист.

Еще один источник издания рассказал свою версию, уточнив, что Панкратов-Черный якобы не предъявил посадочный талон.

"Панкратов-Черный пришел на посадку на рейс из Барнаула в Москву с признаками алкогольного опьянения, посадочный талон не предъявил, самовольно прошел в салон и сразу же потребовал принести спиртные напитки, при этом сопровождал свои требования нецензурной бранью. На устные и письменные замечания экипажа не реагировал. Командир воздушного судна принял решение снять с рейса и передать полиции", – отметил он.

Напомним, что инцидент с самолетом произошел 17 апреля, когда артист собирался лететь с Алтая в Москву. На видео Панкратов-Черный говорил, что находится в адекватном состоянии, и просил прощения у пассажиров. Его супруга также опровергла информацию, что он был пьяным.

Как сообщал OBOZREVATEL, актер неоднократно выражал симпатию к террористам "Л/ДНР" на Донбассе. В 2017 году он приезжал на оккупированные территории с концертом. После этого он записывал видео, на котором озвучил главные тезисы пропагандистов Кремля о "бан*еровцах", фашистах и так далее.

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Персона
Александр Панкратов-Черный
Место
РоссияБарнаул
Теги
шоу-бизнесскандалывидеосамолет
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
петухи хохлатые слителися))))) покукарекайте
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a alexeyon
a alexeyon
Ну такое )) вата троллит вату 🤣)) такие смешные педерасты в аэрофлоте со слов Панкратова 🤪
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Борисс Робот
Борисс Робот
Дебош ватника... классика... ПС а вдруг он летел в Барнаул лепить говнопивныкив на чемпионате кацапстана по говнолепке ... ??? и был потенциальным победителем... проклятый аэрофлот... а ведь его ждали...
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Ш. Олег
Ш. Олег
Борисс Робот, Панкратова-Чёрного я знаю, замечательный артист. А Вас, простите, не узнаю в гриме. В каких фильмах снимались?
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