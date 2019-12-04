Российский телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о том, как родители его покойной супруги Жанны Фриске обокрали своего внука Платона.

В интервью Ксении Собчак для YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" Шепелев рассказал, что случилось с деньгами, которые собирали певице на лечение.

Дмитрий Шепелев с Платоном Экспресс-газета

Так, по словам телеведущего, деньги, которые остались на счету Русфонда после смерти Фриске, ее родители забрали себе.

"Если ты помнишь, "Первый канал" собирал деньги на лечение Жанны. Собрали огромные деньги. Часть из них действительно потратили на лечение Жанны. Все остальные лежали на ее счету и за каждую потраченную в медицинских целях копейку мы отчитывались, отправляли справки, чеки... Жанны не стало и, когда приходит момент, что нотариус распределяет наследство, открываются счета и мы узнаем, что, во-первых, на ее личных счетах ноль, и на счете Русфонда, где было 21 миллион - ноль. Мы смотрим выписки из банка: за три или за пять дней до ее смерти эти деньги сняли со счета. Кто это делает? Родители Жанны", – говорит Дмитрий.

Дмитрий Шепелев и Ксения Собчак кадр из видео

"После чего внук, как один из наследников, становится должником. Как это объяснить? Ты кинул своего внука на семь миллионов рублей. То есть, родители п**дят деньги, и Русфонд говорит: "К моменту ее кончины было израсходовано столько-то, вы обязаны это вернуть". А там ноль. Я выплатил долю Платона", – говорит Шепелев.

Дмитрий Шепелев кадр из видео

По его словам, ни о какой любви к внуку речь не идет:

"Ну, как ты думаешь, любящие бабушка и дедушка будут делать такую х**ню? Это не про любовь. Это про жадность, подлость. Вот о чем эта история".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский ведущий Дмитрий Шепелев, рассказал о том, что отец его покойной супруги певицы Жанны Фриске, хотел убить его.

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