Павлик трогательно обратился к онкобольному сыну после признания об ухудшении

Украинский певец Виктор Павлик трогательно обратился к своему онкобольному сыну Павлу, который рассказал об ухудшении состояния и прекращении терапии.

Так, на личной странице в Instagram Виктор отметил, что всегда будет рядом со своим сыном и поддержит его в любой ситуации.

"Павел... Папа рядом. Папа любит", – коротко написал Виктор.

Павлик обратился к онкобольному сыну Instagram Виктора Павлика

Его реакция на пост сына об ухудшении вызвала ажиотаж в сети. Пользователи принялись поддерживать семью в трудной ситуации и желать Павлу выздоровления.

"Очень больно.. Дай Бог всем вам сил. Пашенька сильный и мужественный, он должен победить", – отметили поклонники Павлика.

"Как ему идет форма! Прекрасный юноша, пусть Бог сделает чудо. Держитесь!" – добавили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Павлик в октябре 2018 года обратился за помощью к людям из-за тяжелой болезни его младшего сына Павла. Через некоторое время певец остановил сбор средств на лечение.

Ранее Виктор Павлик рассказал,что сперва болезнь у сына проявлялась лишь ощущением онемения в ногах.