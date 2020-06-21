Павлик трогательно обратился к онкобольному сыну после признания об ухудшении

Ева Романова Люди 12:28, 21.06.2020 Обновлено: 12:37, 21.06.2020

Украинский певец Виктор Павлик трогательно обратился к своему онкобольному сыну Павлу, который рассказал об ухудшении состояния и прекращении терапии.

Так, на личной странице в Instagram Виктор отметил, что всегда будет рядом со своим сыном и поддержит его в любой ситуации.

"Павел... Папа рядом. Папа любит", – коротко написал Виктор.

Павлик обратился к онкобольному сыну
Instagram Виктора Павлика

Его реакция на пост сына об ухудшении вызвала ажиотаж в сети. Пользователи принялись поддерживать семью в трудной ситуации и желать Павлу выздоровления.

"Очень больно.. Дай Бог всем вам сил. Пашенька сильный и мужественный, он должен победить", – отметили поклонники Павлика.

"Как ему идет форма! Прекрасный юноша, пусть Бог сделает чудо. Держитесь!" – добавили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Павлик в октябре 2018 года обратился за помощью к людям из-за тяжелой болезни его младшего сына Павла. Через некоторое время певец остановил сбор средств на лечение.

Ранее Виктор Павлик рассказал,что сперва болезнь у сына проявлялась лишь ощущением онемения в ногах.

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