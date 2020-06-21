Павлик, Скрипка и Доманский: как выглядят дети многодетных звезд-отцов
В воскресенье, 21 июня, в Украине отмечается День отца. У многих знаменитостей большие семьи, с которыми они празднуют этот день.
В связи с этим OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как выглядят многодетные украинские звезды-отцы и их дети.
Певец Олег Скрипка является отцом четверых детей. Это двое старших сыновей – Устим и Роман, и две дочери – Олеся и Зоряна. Матерью его детей стала Наталья Сыдь, с которой они вместе с 1997 года.
К слову, 56-летний артист, который долго скрывал подробности личной жизни, впервые стал отцом в 41 год.
Певец Виктор Павлик, который недавно женился на своей 25-летней возлюбленной Екатерине Репяховой, является отцом троих детей. Впервые радость отцовства музыкант почувствовал в 17 лет: первая жена Лида родила Виктору сына Александра.
Второй раз Павлик женился на гражданке Узбекистана Светлане, у них родилась дочь Кристина. Третий брак Виктор Павлик заключил с танцовщицей ансамбля Тернопольской филармонии Ларисой, которая родила ему сына Павла.
У шоумена Дяди Жоры (Вадима Мичковского) трое детей: в 2017 году жена артиста Наталья родила ему дочь Амину. У супругов также подрастают две девочки: 13-летняя Ульяна и семилетняя Устина.
Жена шоумена ранее рассказывала, что дочки души не чают в своем папе. Ведь он их всячески балует: водит в кино, покупает мороженое и попкорн.
Телеведущий Андрей Доманский воспитывает пятерых детей: 20-летнего сына Василия и 16-летнюю дочь Ладу от первого брака, 13-летнюю дочь Василину от гражданского брака с Лидией Таран и дочерей Киру и Веру от третьей супруги Марины. Отметим, что Кире – 9 лет, а Вере всего четыре года.
Также телеведущий воспитывает сына своей третьей супруги Марины от первого брака – Артема.
У актера и режиссера Ахтема Сейтаблаева есть двое детей от первого брака: дочь Назлы и сын Селим. А также 9-летняя дочь Сафие от второго брака с Иванной Дядюрой.
Отметим: по информации СМИ, ранее дети Ахтема от первого брака жили в Крыму с мамой, но последние годы больше времени проводят с отцом.
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