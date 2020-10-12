Павлик сделал неоднозначный намек на уход в политику: в сети возник ажиотаж

Украинский певец Виктор Павлик озадачил поклонников сообщением о том, что "планирует уйти со сцены в политику".

Так, на личной странице в Facebook Павлик разместил изображение, напоминающее баннер с предвыборной агитацией, где указано, что он якобы баллотируется в депутаты Днепропетровского областного совета на местных выборах 2020 от партии "Слуга народа".

Павлик вызвал ажиотаж в сети "предвыборной агитацией". Facebook Виктора Павлика

При этом он неоднозначно подписал свою публикацию, из-за чего в комментариях разыгрались споры о том, стоит ли певцу уходить в политику.

Многие пользователи осудили Павлика за "политические амбиции". Некоторые высказались, что разочаровались в нем, как в исполнителе и не будут поддерживать на выборах.

В сети возник ажиотаж из-за поста Виктора Павлика. Facebook Виктора Павлика

В сети разгорелись споры из-за поста Виктора Павлика. Facebook Виктора Павлика

На странице Виктора Павлика развернулись споры из-за политики. Facebook Виктора Павлика

Виктор Павлик спровоцировал споры в сети. Facebook Виктора Павлика

В то же время другие поклонники восприняли это, как шутку. В комментариях даже пояснили, почему пост Павлика не является серьезным: в списках на выборы в Днепропетровской области не зарегистрирован такой кандидат, как Виктор Павлик, а округ №12, который указан на изображении. находится в Винницкой области.

Комментаторы объяснили, почему пост Павлика – шутка Facebook Виктора Павлика

Павлик подшутил над поклонниками. Facebook Виктора Павлика

Сам же Виктор Павлик в ответ на некоторые комментарии указал, что его рассмешил ажиотаж в социальной сети из-за его вероятного "участия в выборах" и удивил тот факт, что многие поверили подобному.

Павлик озадачил поклонников, намекнув, что "идет на местные выборы". Facebook Виктора Павлика

Павлик пошутил о том, что пойдет на выборы. Facebook Виктора Павлика

Шутка Павлика об участии в местных выборах спровоцировала ажиотаж. Facebook Виктора Павлика

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что украинская телеведущая, блогер и светская дива Елена Филонова, которая обладает весьма неоднозначной репутацией, баллотируется в мэры Киева.