Павлик разгневал сеть фото с оскандалившимся дуэтом Anna Maria

Украинский певец Виктор Павлик взбудоражил поклонников новым фото, на котором он позирует с дуэтом Anna Maria – Анной и Марией Опанасюк.

Соответствующий снимок артист опубликовал на своей странице в Facebook (его можно посмотреть ниже).

"Девушки, мои коллеги Аня и Мария", – подписал кадр Павлик.

Виктор Павлик взбудоражил поклонников новым фото с дуэтом Anna Maria Facebook Павлика

В комментариях пользователи раскритиковали певца за фото с девушками. Многие вспомнили их слова о временно оккупированном Крыме.

"Виктор, но они зашкваренные концептуально! Нехорошо этому потакать", "Все верно, это же те девушки, которые не знают, чей Крым, и что Россия воюет против Украины…", – написали под постом.

Павлик не смог промолчать и ответил на гневные комментарии.

"Совсем они не зашкваренные, а абсолютно нормальные, классные, позитивные люди, с правильной своей позицией. Это у вас иллюзия… И несмотря даже, что они из Крыма, они очень даже украиночки, и душой, и сердцем они здесь! Так нельзя к людям относиться... Не по-христиански, как минимум", – написал артист.

Виктор Павлик взбудоражил поклонников новым фото с дуэтом Anna Maria Скриншот

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