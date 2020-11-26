Павлик разгневал сеть фото с оскандалившимся дуэтом Anna Maria
Украинский певец Виктор Павлик взбудоражил поклонников новым фото, на котором он позирует с дуэтом Anna Maria – Анной и Марией Опанасюк.
Соответствующий снимок артист опубликовал на своей странице в Facebook (его можно посмотреть ниже).
"Девушки, мои коллеги Аня и Мария", – подписал кадр Павлик.
В комментариях пользователи раскритиковали певца за фото с девушками. Многие вспомнили их слова о временно оккупированном Крыме.
"Виктор, но они зашкваренные концептуально! Нехорошо этому потакать", "Все верно, это же те девушки, которые не знают, чей Крым, и что Россия воюет против Украины…", – написали под постом.
Павлик не смог промолчать и ответил на гневные комментарии.
"Совсем они не зашкваренные, а абсолютно нормальные, классные, позитивные люди, с правильной своей позицией. Это у вас иллюзия… И несмотря даже, что они из Крыма, они очень даже украиночки, и душой, и сердцем они здесь! Так нельзя к людям относиться... Не по-христиански, как минимум", – написал артист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В феврале 2019 года дуэт Anna Maria участвовал в финале Национального отбора на конкурс Евровидение.
За день до этого девушки серьезно оскандалились в эфире крымскотатарского телеканала ATR. Вокалистки, которые родились и выросли в Крыму, в интервью отказались признавать временно оккупированную территорию, а также заявили, что "в Украине не идет война с Россией".
В сети появилась буря негодования из-за скандального интервью. Пользователи назвали сестер "дешевыми балалайками".
Заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев заявил, что они должны быть исключены из Нацотбора.
В Кабмине также призвали скандальных артисток отказаться от участия в финале Нацотбора, а администрацию конкурса – не допустить, чтобы на Евровидение в Израиль отправился кто-то, кто не признает российскую агрессию на территории Украины.