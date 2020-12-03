Павлик показал редкое фото с 80-летней мамой

Украинский певец Виктор Павлик в очередной раз поделился новым снимком, на котором показал свою 80-летнюю маму Александру Григорьевну. Поклонники удивились их поразительному сходству.

Женщина живет в городе Теребовля Тернопольской области. Артист редко публично говорит о своих родных и близких. Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

"Мамочку проведал. Слава Богу!" – подписал кадр Павлик.

Виктор Павлик и его 80-летняя мама Александра Григорьевна Instagram Павлика

Пользователи сети были поражены сходством певца и его мамы. Поклонники засыпали их комплиментами.

"Как похожи!", "Дай Бог маме здоровья!", "Как хорошо, когда есть кого обнять! Здоровья и счастья вам!", – пишут в комментариях.

Поклонники засыпали Павлика комплиментами Скриншот

Виктор Павлик растрогал сеть снимком с мамой Скриншот

Павлик удивил сходством со своей 80-летней мамой Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский певец Виктор Павлик взбудоражил поклонников новым фото, на котором он позирует с дуэтом Anna Maria – Анной и Марией Опанасюк. Пользователи раскритиковали артиста за снимок и вспомнили слова девушек о временно оккупированном Крыме.