Павлик показал последние дни жизни сына: душещипательное видео "взорвало" сеть

Украинский певец Виктор Павлик показал душераздирающее видео – как его онкобольной сын Павел выглядел перед смертью.

Так, на кадрах зафиксировано, как 21-летний Павел Павлик на больничной кровати говорит о том, что любит отца. Ролик певец разместил на личной странице в Instagram (смотрите видео в конце новости).

Также на видео есть архивные кадры из детства Павла Палика. Мальчик вышел на сцену во время выступления отца и сказал фразу: "Папа, я люблю тебя". То же самое он дословно повторил и перед тем, как ушел из жизни. На кадрах видно, что парень не открывает глаз и с трудом может говорить.

Виктор и Павел Павлики Instagram Виктора Павлика

Ролик вызвал бурную реакцию среди пользователей сети. Сотни человек принесли соболезнования Виктору Павлику и его родным, а также многие указали, что без слез не могут смотреть ролик.

"Душа разрывается на части просто. Соболезнуем всей вашей семье", – обратились подписчики к певцу.

Павел Павлик перед смертью Instagram Виктора Павлика

"Сердце разрывается на куски... Самая большая боль – это потерять родную кровинку", – добавили другие.

Instagram Виктора Павлика

Instagram Виктора Павлика

Instagram Виктора Павлика

Instagram Виктора Павлика

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