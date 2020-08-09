Павлик показал последние дни жизни сына: душещипательное видео "взорвало" сеть
Украинский певец Виктор Павлик показал душераздирающее видео – как его онкобольной сын Павел выглядел перед смертью.
Так, на кадрах зафиксировано, как 21-летний Павел Павлик на больничной кровати говорит о том, что любит отца. Ролик певец разместил на личной странице в Instagram (смотрите видео в конце новости).
Также на видео есть архивные кадры из детства Павла Палика. Мальчик вышел на сцену во время выступления отца и сказал фразу: "Папа, я люблю тебя". То же самое он дословно повторил и перед тем, как ушел из жизни. На кадрах видно, что парень не открывает глаз и с трудом может говорить.
Ролик вызвал бурную реакцию среди пользователей сети. Сотни человек принесли соболезнования Виктору Павлику и его родным, а также многие указали, что без слез не могут смотреть ролик.
"Душа разрывается на части просто. Соболезнуем всей вашей семье", – обратились подписчики к певцу.
"Сердце разрывается на куски... Самая большая боль – это потерять родную кровинку", – добавили другие.
Как сообщал OBOZREVATEL:
сын украинского певца Виктора Павлика Павел боролся с тяжелой болезнью – саркомой (раком позвоночника). Он умер 7 августа спустя почти два года после обнаружения страшного диагноза.
Смерть 21-летнего Павла Павлика вызвала ажиотаж в сети. Украинцы выразили свои соболезнования родным и близким.
Виктор Павлик в октябре 2018 года обратился за помощью к людям из-за тяжелой болезни его младшего сына Павла.
Певец рассказывал, что сперва болезнь у сына проявлялась лишь ощущением онемения в ногах, потом у парня начали отказывать конечности.
После первых этапов химиотерапии ему стало лучше, однако потом болезнь начала вновь прогрессировать.
Позже сын артиста Павел сообщил, что сложное лечение не дало результата и его состояние заметно ухудшилось.
Виктор Павлик трогательно обратился к сыну после его признания.