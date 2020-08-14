Павлик поделился душещипательным видео с трагически умершим сыном
Украинский певец Виктор Павлик показал трогательное видео со своим сыном Павлом, который умер от рака 7 августа.
Так, в ролике демонстрируются снимки Павла Павлика с малых лет до его болезни, которую обнаружили, когда ему было 19 лет. Видео опубликовано в на личной странице Виктора Павлика в Instagram (смотрите в конце новости).
В конце видео Виктор Павлик в одиночестве идет по Андреевскому спуску в Киеве с гитарой. Также на фоне в ролике – знаменитая песня группы The Beatles – Yesterday в исполнении Павлика-старшего.
Пользователи сети были растроганы роликом. Многие из них отметили, что на снимки "больно смотреть", другие же просто принесли семье Павлика соболезнования по поводу тяжелой утраты.
Напомним, ранее Виктор Павлик показал трагические кадры, на которых его 21-летний сын Павел изображен в последние дни своей жизни. Он лежал на больничной койке, практически не открывал глаз и не мог разговаривать. Также от 18 курсов химиотерапии изменилась и внешность парня – он заметно прибавил в весе.
Павла Павлика похоронили спустя сутки после смерти в Киеве. Его крестная мать, певица Анжелика Рудницкая показала, как выглядит могила парня.
Как сообщал OBOZREVATEL:
сын украинского певца Виктора Павлика Павел боролся с тяжелой болезнью – саркомой (рак позвоночника). Он умер 7 августа спустя почти два года после обнаружения страшного диагноза.
Смерть 21-летнего Павла Павлика вызвала ажиотаж в сети. Украинцы выразили свои соболезнования родным и близким.
Виктор Павлик в октябре 2018 года обратился за помощью к людям из-за тяжелой болезни его младшего сына Павла.
Певец рассказывал, что сначала болезнь у сына проявлялась только чувством онемения в ногах, затем у парня начали отказывать конечности.
После первых этапов химиотерапии ему стало лучше, однако затем болезнь начала снова прогрессировать.
Позже сын артиста Павел сообщил, что сложное лечение не дало результата и его состояние заметно ухудшилось.
Виктор Павлик трогательно обратился к сыну после его признания.