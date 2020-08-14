Павлик поделился душещипательным видео с трагически умершим сыном

Украинский певец Виктор Павлик показал трогательное видео со своим сыном Павлом, который умер от рака 7 августа.

Так, в ролике демонстрируются снимки Павла Павлика с малых лет до его болезни, которую обнаружили, когда ему было 19 лет. Видео опубликовано в на личной странице Виктора Павлика в Instagram (смотрите в конце новости).

В конце видео Виктор Павлик в одиночестве идет по Андреевскому спуску в Киеве с гитарой. Также на фоне в ролике – знаменитая песня группы The Beatles – Yesterday в исполнении Павлика-старшего.

Павел Павлик в детстве Instagram Виктора Павлика

Пользователи сети были растроганы роликом. Многие из них отметили, что на снимки "больно смотреть", другие же просто принесли семье Павлика соболезнования по поводу тяжелой утраты.

Маленький Павел Павлик Instagram Виктора Павлика

Instagram Виктора Павлика

Напомним, ранее Виктор Павлик показал трагические кадры, на которых его 21-летний сын Павел изображен в последние дни своей жизни. Он лежал на больничной койке, практически не открывал глаз и не мог разговаривать. Также от 18 курсов химиотерапии изменилась и внешность парня – он заметно прибавил в весе.

Павла Павлика похоронили спустя сутки после смерти в Киеве. Его крестная мать, певица Анжелика Рудницкая показала, как выглядит могила парня.

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