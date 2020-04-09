Российский комик, актер и резидент Comedy Club Павел Воля обратился ко всем родителям, которые на карантине остались со своими детьми дома.

Видео с монологом комик опубликовал на личной странице в Instagram.

Павел Воля versiya.info

"Ну чо, подох*енели? Это не карантин, а карадлявсехродилейнтин. Детям нужно все наше внимание и они требуют это. Уже нет этих отмазок: "У меня важные дела", "Я уехал на работу". И вот, знаете, сейчас родители, которые обычно: "Мы своих детей не наказываем". Ага, посидели недельку дома, и на пятый день уже вломили ему как следует, наверное. Да, тяжеловато, ребята, оказывается с детьми дома. Знаете, кто сейчас кайфует больше всех? Учителя. Они лежат в ванной с бокалом просекко и думают: "Вот это кайф", – говорит Воля.

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