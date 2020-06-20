Сын украинского певца Виктора Павлика Павел прекратил химиотерапию, поскольку она не дает результатов и его онкологическое заболевание – саркома – прогрессирует.

Об этом Павел Павлик сообщил в субботу, 20 июня, на своей странице в Facebook. Парень рассказал, что за все время болезни прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии.

"Я закончил свое лечение химиопрепаратами, но не потому что оно больше не нужно, а потому что оно более бессмысленно. Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. А значит мне осталось только продержаться в живых, сколько смогу", – написал Павел.

"Я отношусь к этому на удивление спокойно, лишние эмоции, страх и депрессия только негативно на меня повлияют, хотя неизведанность перед будущим не может не пугать. Я гораздо больше переживаю за тех, кто меня окружает и заботится обо мне", – продолжил он.

Виктор Павлик вместе с сыном Павлом Facebook / Александр Павлик

Сын Виктора Павлика также рассказал, что сейчас он может передвигаться только на коляске, а его левая рука почти потеряла функциональность.

"Месяц назад моя левая рука начала постоянно болеть в локте, день и ночь, а пальцы этой руки начали ослабевать и терять способность держать и манипулировать вещами. Три недели назад мне пришлось вернуться к передвижению с помощью костыля, с которым я ходил некоторое время после операции. Две недели назад я уже не мог передвигаться не держась за стену или мебель. А неделю назад, в очередной раз проверив организм с помощью КТ и МРТ, я начал терять и без того слабую надежду в моей голове", – написал парень.

Он поделился своими школьными фотографиями и признался, что думал об одноклассниках и одногрупниках. Павел пожелал им никогда не сталкиваться с трудностями, которые сейчас переживает он.

"Будьте счастливы, цените особенные моменты в жизни, ведь они так быстро проходят, и помните: богатство не в деньгах и имуществе, оно в людях, окружающих вас, в эмоциях, которые они вызывают, и в воспоминаниях, которые они оставляют", – подытожил Павел.

Одноклассники Павла Павлика. Facebook

Одноклассники Павла Павлика. Facebook

Скриншот. Страница Павла Павлика в Facebook

Скриншот. Страница Павла Павлика в Facebook

Скриншот. Страница Павла Павлика в Facebook

Скриншот. Страница Павла Павлика в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Павлик в октябре 2018 года обратился за помощью к людям из-за тяжелой болезни его младшего сына Павла. Через некоторое время певец остановил сбор средств на лечение.

Ранее Виктор Павлик рассказал,что сперва болезнь у сына проявлялась лишь ощущением онемения в ногах.