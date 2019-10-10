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10 октября • обновлено в 04:58
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Павел Дуров празднует день рождения: как он выглядел до пластики

1.3т Читать материал на украинском

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров в четверг, 10 октября, празднует свой день рождения.

Так, мужчине исполняется 35 лет. За последние тринадцать лет он стал не только лучшим молодым предпринимателем и разработчиком популярных проектов. Дуров занял место в рейтинге богатейших людей России и сильно изменился внешне. В связи с этим OBOZREVATEL решил вспомнить, как он выглядел до пластики.

Павел Дуров

Павел Дуров

Фото из Instagram

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По детским и студенческим фотографиям Павла можно не узнать, по сравнению с тем, каким его знают в интернете сейчас.

Павел Дуров в детстве

Павел Дуров в детстве

Фото из Instagram

Павел Дуров в молодости

Павел Дуров в молодости

Фото: uznayvse.ru

Павел Дуров до пластики

Павел Дуров до пластики

Фото: uznayvse.ru

После того, как Дуров окончил университет в 2006 году, и с момента создания социальной сети "ВКонтаке" он начал кардинально менять себя. Первым делом Павел приступил к лечению волос на голове. Он явно страдал облысением и, возможно, сейчас уже был бы без волос, если бы не начал хорошо зарабатывать. Однако сложно сказать, прибегал разработчик к пересадке волос или было комплексное лечение. Но, однозначно, его шевелюра стала гуще.

Павел Дуров

Павел Дуров

Фото: shining-stars.ru

Павел Дуров

Павел Дуров

Фото: shining-stars.ru

Павел Дуров

Павел Дуров

Фото: shining-stars.ru

Также Дуров, скорее всего, прибегал к отопластике или пластике ушей, чтобы они не были такими оттопыренными, как в его ранние годы.

Павел Дуров

Павел Дуров

Фото: shining-stars.ru

Павел Дуров

Павел Дуров

Фото: shining-stars.ru

Павел Дуров до и после пластики

Павел Дуров до и после пластики

Фото: uznayvse.ru

Кроме того, улыбка самого известного программиста России стала намного ярче, а зубы ровнее. Возможно, ему поставили виниры.

Павел Дуров до и после пластики

Павел Дуров до и после пластики

Фото: shining-stars.ru

Стоит отметить, что Дуров сейчас может похвастаться и отличным телом. Он придерживается здорового образа жизни: поддерживает свою форму походами в спортзал и совсем не ест мясо.

Павел Дуров

Павел Дуров

Фото из Instagram

Павел Дуров

Павел Дуров

Фото из Instagram

Павел Дуров

Павел Дуров

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Павел Дуров решил очистить свой организм и отказаться от еды — весь июнь этого года мужчина пил только воду.

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Персона
Павел Дуров
Место
Россия
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