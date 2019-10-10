Павел Дуров празднует день рождения: как он выглядел до пластики

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров в четверг, 10 октября, празднует свой день рождения.

Так, мужчине исполняется 35 лет. За последние тринадцать лет он стал не только лучшим молодым предпринимателем и разработчиком популярных проектов. Дуров занял место в рейтинге богатейших людей России и сильно изменился внешне. В связи с этим OBOZREVATEL решил вспомнить, как он выглядел до пластики.

Павел Дуров Фото из Instagram

По детским и студенческим фотографиям Павла можно не узнать, по сравнению с тем, каким его знают в интернете сейчас.

Павел Дуров в детстве Фото из Instagram

Павел Дуров в молодости Фото: uznayvse.ru

Павел Дуров до пластики Фото: uznayvse.ru

После того, как Дуров окончил университет в 2006 году, и с момента создания социальной сети "ВКонтаке" он начал кардинально менять себя. Первым делом Павел приступил к лечению волос на голове. Он явно страдал облысением и, возможно, сейчас уже был бы без волос, если бы не начал хорошо зарабатывать. Однако сложно сказать, прибегал разработчик к пересадке волос или было комплексное лечение. Но, однозначно, его шевелюра стала гуще.

Павел Дуров Фото: shining-stars.ru

Павел Дуров Фото: shining-stars.ru

Павел Дуров Фото: shining-stars.ru

Также Дуров, скорее всего, прибегал к отопластике или пластике ушей, чтобы они не были такими оттопыренными, как в его ранние годы.

Павел Дуров Фото: shining-stars.ru

Павел Дуров Фото: shining-stars.ru

Павел Дуров до и после пластики Фото: uznayvse.ru

Кроме того, улыбка самого известного программиста России стала намного ярче, а зубы ровнее. Возможно, ему поставили виниры.

Павел Дуров до и после пластики Фото: shining-stars.ru

Стоит отметить, что Дуров сейчас может похвастаться и отличным телом. Он придерживается здорового образа жизни: поддерживает свою форму походами в спортзал и совсем не ест мясо.

Павел Дуров Фото из Instagram

Павел Дуров Фото из Instagram

Павел Дуров Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Павел Дуров решил очистить свой организм и отказаться от еды — весь июнь этого года мужчина пил только воду.

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