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6 декабря • обновлено в 10:49
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"Не плюй в колодец, из которого пьешь": Паулс взбесил россиян высказыванием об их навязчивости

2.8т
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Легендарный латвийский композитор Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой, чем взбесил ее.

Об этом он рассказал в интервью изданию Apollo. "Наши люди не такие навязчивые, как в России, там совсем другая атмосфера. Я выходил после концерта с Аллой Пугачевой и видел, что происходит с этими людьми. Да, у нас тоже подходят, дарят цветы, но это так сердечно и ненавязчиво", — отметил музыкант.

Раймонд Паулс

Раймонд Паулс

Фото: video.rus.tvnet.lv

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В то же время Паулс признал, что популярность ему принесла именно Россия:"Если на Домской площади (в Риге. — Ред.) будет проходить узбекская или казахская делегация, я определенно услышу свое имя".

Раймонд Паулс

Раймонд Паулс

Фото: rubaltic.ru

Отметим, что пользователей Twitter подобное сравнение возмутило. Народ не стерпел и довольно резко высказался в адрес музыканта, припомнив ему, что "если бы не Россия, то его бы никто не знал".

"Не плюй в колодец, из которого пьешь": Паулс взбесил россиян высказыванием об их навязчивости
"Не плюй в колодец, из которого пьешь": Паулс взбесил россиян высказыванием об их навязчивости
"Не плюй в колодец, из которого пьешь": Паулс взбесил россиян высказыванием об их навязчивости
"Не плюй в колодец, из которого пьешь": Паулс взбесил россиян высказыванием об их навязчивости
"Не плюй в колодец, из которого пьешь": Паулс взбесил россиян высказыванием об их навязчивости

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Раймонд Паулс заявил, что поддерживает выбор певицы Лаймы Вайкуле не посещать аннексированный Россией Крым.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Раймонд Паулс
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Gordon Yury
Gordon Yury
Своей популярностью Паулс обязан почившему в бозе совку, а уж никак не московии!!! Так что, сдуйдесь московиты от своей значимости - вы никто в этом мире и звать вас никак..
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
На раисе так всегда.убогое население
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Луговской Николай
Луговской Николай
Да... Он не знал с кем связался! Если ему хочется быть обоSраным с ног до головы,напиши какую нибудь истину о России,и ты получишь искомое!!! Не было бы Раймонда Паулса и,Пугачевой не было бы! Вы,коментаторы хреновые,забыли историю взлета Пугачевой. Это его "Арлекино" открыло путь в артистическую жизнь Пугачевой. Сошлись два таланта и,получилась история двух достойных людей,и не надо их сейчас унижать своим хамством! Воздайте им должное уважение,и вы,сами себя уважать будете!!!
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