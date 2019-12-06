"Не плюй в колодец, из которого пьешь": Паулс взбесил россиян высказыванием об их навязчивости

Легендарный латвийский композитор Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой, чем взбесил ее.

Об этом он рассказал в интервью изданию Apollo. "Наши люди не такие навязчивые, как в России, там совсем другая атмосфера. Я выходил после концерта с Аллой Пугачевой и видел, что происходит с этими людьми. Да, у нас тоже подходят, дарят цветы, но это так сердечно и ненавязчиво", — отметил музыкант.

Раймонд Паулс Фото: video.rus.tvnet.lv

В то же время Паулс признал, что популярность ему принесла именно Россия:"Если на Домской площади (в Риге. — Ред.) будет проходить узбекская или казахская делегация, я определенно услышу свое имя".

Раймонд Паулс Фото: rubaltic.ru

Отметим, что пользователей Twitter подобное сравнение возмутило. Народ не стерпел и довольно резко высказался в адрес музыканта, припомнив ему, что "если бы не Россия, то его бы никто не знал".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Раймонд Паулс заявил, что поддерживает выбор певицы Лаймы Вайкуле не посещать аннексированный Россией Крым.

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