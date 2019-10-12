Паулине Андреевой — 31: самые сексуальные фото российской актрисы

Российская актриса и супруга режиссера Федора Бондарчука Паулина Андреева в субботу, 12 октября, отмечает свой день рождения.

Так, артистке исполняется 31 год. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку из самых соблазнительных снимков звезды.

Паулина Андреева сексуально позирует на камеру Фото: otvetkino.ru

Паулина Андреева родилась 12 октября 1988 года в Санкт-Петербурге. Ее дебют в кино состоялся в 2007 году — в сериале "Закон и порядок: Отдел оперативных расследований 2" — девушке досталась эпизодическая роль. Известность пришла к Паулине значительно позже — в 2013-м, после выхода фильма Валерия Тодоровского "Оттепель". Она сыграла небольшую, но очень яркую роль ресторанной певицы Дины.

Паулина Андреева засветила пышную грудь Фото из Instagram

Паулина Андреева в откровенном белье Фото: otvetkino.ru

Паулина Андреева в пикантной фотосессии Фото из Instagram

Соблазнительная Паулина Андреева Фото из Instagram

После "Оттепели" Андреева вошла в список самых популярных звезд российского шоу-бизнеса и в топ самых красивых актрис России. Следующая большая роль — Ирины Юсуповой в фильме "Григорий Р." (2014). Также актриса сыграла в таких кинокартинах как "Метод" и "Саранча".

Паулина Андреева засветила грудь Фото: otvetkino.ru

Паулина Андреева в пикантной фотосессии Фото из Instagram

Паулина Андреева в откровенном купальнике Фото: otvetkino.ru

Паулина Андреева засветила грудь Фото из Instagram

Соблазнительная Паулина Андреева Фото из Instagram

Паулина Андреева позирует с подругой Фото из Instagram

Отметим, что весной 2016 года стало известно об отношениях актрисы с известным режиссером Федором Бондарчуком. А в 2019-м пара поженилась.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева Фото из Instagram

Паулина Андреева в свадебном платье Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой прошла в Санкт-Петербурге, она была очень яркой и приковала внимание общественности. Режиссер и актриса пригласили на торжественное событие около 200 человек, среди которых было много знаменитостей. Предполагалось, что свадьба влетит Бондарчуку в круглую сумму.

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