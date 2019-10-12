Паулине Андреевой — 31: самые сексуальные фото российской актрисы

Российская актриса и супруга режиссера Федора Бондарчука Паулина Андреева в субботу, 12 октября, отмечает свой день рождения.
Так, артистке исполняется 31 год. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку из самых соблазнительных снимков звезды.
Паулина Андреева сексуально позирует на камеру
Фото: otvetkino.ru
Паулина Андреева родилась 12 октября 1988 года в Санкт-Петербурге. Ее дебют в кино состоялся в 2007 году — в сериале "Закон и порядок: Отдел оперативных расследований 2" — девушке досталась эпизодическая роль. Известность пришла к Паулине значительно позже — в 2013-м, после выхода фильма Валерия Тодоровского "Оттепель". Она сыграла небольшую, но очень яркую роль ресторанной певицы Дины.
Паулина Андреева засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Паулина Андреева в откровенном белье
Фото: otvetkino.ru
Паулина Андреева в пикантной фотосессии
Фото из Instagram
Соблазнительная Паулина Андреева
Фото из Instagram
После "Оттепели" Андреева вошла в список самых популярных звезд российского шоу-бизнеса и в топ самых красивых актрис России. Следующая большая роль — Ирины Юсуповой в фильме "Григорий Р." (2014). Также актриса сыграла в таких кинокартинах как "Метод" и "Саранча".
Паулина Андреева засветила грудь
Фото: otvetkino.ru
Паулина Андреева в пикантной фотосессии
Фото из Instagram
Паулина Андреева в откровенном купальнике
Фото: otvetkino.ru
Паулина Андреева засветила грудь
Фото из Instagram
Соблазнительная Паулина Андреева
Фото из Instagram
Паулина Андреева позирует с подругой
Фото из Instagram
Отметим, что весной 2016 года стало известно об отношениях актрисы с известным режиссером Федором Бондарчуком. А в 2019-м пара поженилась.
Федор Бондарчук и Паулина Андреева
Фото из Instagram
Паулина Андреева в свадебном платье
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой прошла в Санкт-Петербурге, она была очень яркой и приковала внимание общественности. Режиссер и актриса пригласили на торжественное событие около 200 человек, среди которых было много знаменитостей. Предполагалось, что свадьба влетит Бондарчуку в круглую сумму.
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