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12 октября • обновлено в 04:52
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Паулине Андреевой — 31: самые сексуальные фото российской актрисы

1.2т Читать материал на украинском

Российская актриса и супруга режиссера Федора Бондарчука Паулина Андреева в субботу, 12 октября, отмечает свой день рождения.

Так, артистке исполняется 31 год. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку из самых соблазнительных снимков звезды.

Паулина Андреева сексуально позирует на камеру

Паулина Андреева сексуально позирует на камеру

Фото: otvetkino.ru

Паулина Андреева родилась 12 октября 1988 года в Санкт-Петербурге. Ее дебют в кино состоялся в 2007 году — в сериале "Закон и порядок: Отдел оперативных расследований 2" — девушке досталась эпизодическая роль. Известность пришла к Паулине значительно позже — в 2013-м, после выхода фильма Валерия Тодоровского "Оттепель". Она сыграла небольшую, но очень яркую роль ресторанной певицы Дины.

Паулина Андреева засветила пышную грудь

Паулина Андреева засветила пышную грудь

Фото из Instagram

Паулина Андреева в откровенном белье

Паулина Андреева в откровенном белье

Фото: otvetkino.ru

Паулина Андреева в пикантной фотосессии

Паулина Андреева в пикантной фотосессии

Фото из Instagram

Соблазнительная Паулина Андреева

Соблазнительная Паулина Андреева

Фото из Instagram

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После "Оттепели" Андреева вошла в список самых популярных звезд российского шоу-бизнеса и в топ самых красивых актрис России. Следующая большая роль — Ирины Юсуповой в фильме "Григорий Р." (2014). Также актриса сыграла в таких кинокартинах как "Метод" и "Саранча".

Паулина Андреева засветила грудь

Паулина Андреева засветила грудь

Фото: otvetkino.ru

Паулина Андреева в пикантной фотосессии

Паулина Андреева в пикантной фотосессии

Фото из Instagram

Паулина Андреева в откровенном купальнике

Паулина Андреева в откровенном купальнике

Фото: otvetkino.ru

Паулина Андреева засветила грудь

Паулина Андреева засветила грудь

Фото из Instagram

Соблазнительная Паулина Андреева

Соблазнительная Паулина Андреева

Фото из Instagram

Паулина Андреева позирует с подругой

Паулина Андреева позирует с подругой

Фото из Instagram

Отметим, что весной 2016 года стало известно об отношениях актрисы с известным режиссером Федором Бондарчуком. А в 2019-м пара поженилась.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Фото из Instagram

Паулина Андреева в свадебном платье

Паулина Андреева в свадебном платье

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой прошла в Санкт-Петербурге, она была очень яркой и приковала внимание общественности. Режиссер и актриса пригласили на торжественное событие около 200 человек, среди которых было много знаменитостей. Предполагалось, что свадьба влетит Бондарчуку в круглую сумму.

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Персона
Паулина Андреева
Место
Россия
Тег
день рождения
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