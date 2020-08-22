Пашаев заявил, что Ефремов не отказался от его услуг
Юрист Эльман Пашаев сообщил, что Михаил Ефремов не отказался от его услуг, а назначил главным консультантом по делу о смертельном ДТП.
В эфире программы "60 минут" защитник актера объяснил, что Ефремова неправильно поняли, ведь он его не увольнял. Артист 21 августа во время заседания в Пресненском суде заявил, что хочет сменить адвоката, ведь у судьи к нему предвзятое отношение (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Он от меня не отказался. Вот видите, опять вводят вас в заблуждение. Я остался его главным консультантом в данном уголовном деле", – сказал Пашаев.
Напомним, также Ефремов во время заседания пожаловался, что у пострадавших гораздо больше адвокатов, и они "смеются над его защитниками".
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 264 ч. 4 УК РФ. Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.