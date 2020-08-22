Пашаев заявил, что Ефремов не отказался от его услуг

Юрист Эльман Пашаев сообщил, что Михаил Ефремов не отказался от его услуг, а назначил главным консультантом по делу о смертельном ДТП.

В эфире программы "60 минут" защитник актера объяснил, что Ефремова неправильно поняли, ведь он его не увольнял. Артист 21 августа во время заседания в Пресненском суде заявил, что хочет сменить адвоката, ведь у судьи к нему предвзятое отношение (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Он от меня не отказался. Вот видите, опять вводят вас в заблуждение. Я остался его главным консультантом в данном уголовном деле", – сказал Пашаев.

Напомним, также Ефремов во время заседания пожаловался, что у пострадавших гораздо больше адвокатов, и они "смеются над его защитниками".

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