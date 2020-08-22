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Пашаев заявил, что Ефремов не отказался от его услуг

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
2,8 т.
Пашаев заявил, что Ефремов не отказался от его услуг

Эльман Пашаев заявил, что Михаил Ефремов не отказался от его услуг.

Юрист Эльман Пашаев сообщил, что Михаил Ефремов не отказался от его услуг, а назначил главным консультантом по делу о смертельном ДТП.

В эфире программы "60 минут" защитник актера объяснил, что Ефремова неправильно поняли, ведь он его не увольнял. Артист 21 августа во время заседания в Пресненском суде заявил, что хочет сменить адвоката, ведь у судьи к нему предвзятое отношение (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Он от меня не отказался. Вот видите, опять вводят вас в заблуждение. Я остался его главным консультантом в данном уголовном деле", – сказал Пашаев.

Напомним, также Ефремов во время заседания пожаловался, что у пострадавших гораздо больше адвокатов, и они "смеются над его защитниками".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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