Сам вызвал "скорую": в России внезапно умер легенда клубов 2000-х

В российской столице Москве умер Павел Пичугин, известный как клубный промоутер "Паша Фейсконтроль".

Его называют "легендой клубной Москвы 2000-х годов". Причиной смерти 38-летнего мужчины называют остановку сердца, передает КП.

Предварительно, россиянин почувствовал себя плохо и сам вызвал "скорую", но когда медики прибыли в его квартиру на востоке города, Пичугин был уже при смерти.

Павел Пичугин Life.ru

Врачи пытались его реанимировать, но это им не удалось. Смерть зафиксировали около 11:00 утра.

По специальности Пичугин был стоматологом, он окончил Московский медико-стоматологический университет. Известность получил как человек, стоявший на фейсконтроле в дорогих ночных клубах Москвы в конце 1990-х и 2000-х годах. Именно он определял, кого пускать на вечеринки в клубы, а кого нет.

Павел Пичугин Telegram One

Известны истории, как фейсконтроль мужчины не проходили знаменитые артисты и известные персонажи светской жизни.

Он работал, в частности, в клубах "Титаник", Byblos, "Пирамида", "Шамбала" и "Дягилев". Пичугину посвящена одна из песен группы "Дискотека Авария" (клип предлагаем посмотреть ниже).

В Москве окончательно умерла клубная жизнь. Скончался самый легендарный фейсконтрольщик столицы – Паша Фейсконтроль – Павел Пичугин.



Верните 2007-й, хоть на чуть-чуть, пожалуйста. pic.twitter.com/1SOTNZKWVp — baza (@bazabazon) November 9, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее росСМИ вспомнили, кто из звезд некогда популярного фильма "Бумера" умер.

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