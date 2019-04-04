Партнерша Зеленского по "Танцям з зірками" раскрыла секрет его характера

Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский в работе проявляет серьезность и жесткость.

Об этом рассказала чемпионка мира по латиноамериканским танцам Алена Шоптенко в интервью "Перші Другі" на телеканале Zik, напомнив, что в шоу "Танці з зірками" они одержали победу в паре (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

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"Он мне когда-то сказал, что все клоуны очень грустные. Наверно, это про всех артистов комического жанра. У него острый ум, прекрасное чувство юмора. При этом в работе он очень серьезный и жесткий, но этом правильно. Если бы он не был таким, то ничего бы не добился", – призналась она.

По словам Шоптенко, она очень гордится танцами с Зеленским, потому что у них получилась интересная пара. Она была молчаливой 18-летней девочкой, а он остроумным мужчиной со странным голосом.

"Вова очень интересный, плюс его отношение ко всему, энергетика. Мне было 18 лет и я не понимала, как у меня это получалось, потому что не было хореографического опыта. Дай Бог бы сейчас так делать – когда ты не думаешь, а просто делаешь", – добавила она.

Шоптенко отметила, что у нее двоякое отношение к тенденции среди артистов, которые начали активно участвовать в политике.

"У нас в принципе глобальная тенденция всевозможного симбиоза, экспериментов. Нестандартные, креативные решения побеждают. Сложно сказать, хорошо это или плохо. Мне кажется, нужно понаблюдать, что будет дальше. С одной стороны, наверное, это немного неправильно. С другой стороны, в американской истории такое бывало достаточно часто", – рассказала танцовщица.

OBOZREVATEL изучал активность Instagram-страницы кандидата в президенты Владимира Зеленского, и обратил внимание на его перемены во внешности за последние годы.

Кроме того в сети всплыли свадебные фотографии Зеленского с его супругой Еленой, с которой он в браке с 2003 года. Также стало известно, как выглядят его родители и кем они являются.

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