Партия "Сиськи и влагалище": разъяренная Полякова объявила войну женоненавистникам

Украинская певица Оля Полякова, которая собралась идти в политику, объявила войну женоненавистникам, которые смеялись над ее намерениями.

Гневное видео она обнародовала на своей странице в Instagram, рассказав, как в эфире телеканала NEWSONE с иронией и нотками сексизма обсуждали название ее партии (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"С тех пор когда я сделала заявление о том, что иду политику, в сети стали резко это обсуждать. И занимаются этим не только боты, а и эксперты, общественные деятели и журналисты. От них веет сексизмом и пренебрежительным отношением к нам – женщинам", – рассказала она.

Полякова выступила против гендерных стереотипов, спросив у женщин, не надоело ли им такое пренебрежительное отношений со стороны мужчин.

Возмущенная Оля Полякова Кадр из видео

"Женщинам сразу указывают на их гендерную принадлежность, когда они начинают заниматься чем-то серьезным, например, политикой. Их хотят отправить в лучшем случае на кухню, а в худшем случае именно туда, где они считают, что мы должны находиться", – возмутилась она.

В частности, Полякову разозлило, что ведущий NEWSONE Василий Голованов и руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак придумывали название политической партии: "ноги", "шлепки", а также посмеялись, что другие наименования не могут произносить в эфире.

На NEWSONE шутили из-за названия партии Поляковой скриншот

"Давайте назовем мою партию! Что у вас там в голове было: "сиськи", или может быть "влагалище"? Давайте! Чем еще наделена женщина?! Естественно, у нее нет мозга. У нее есть только влагалище, задница, рот. То, что вы привыкли использоваться в своих целях. Дорогие мои, вы просто не уважаете женщину, и в нормальной бы стране вас бы я притянула в суд", – добавила Полякова.

Она заявила, что сделает все, чтобы законы были приняты, а женоненавистники перестали воспринимать представительниц слабого пола исключительно, как сексуальные объекты для собственных утех.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая Полякова заявила, что создает свою политическую партию. Она указала, что не пойдет с партией на внеочередные выборы в Верховую Раду в 2019 году, а сначала наберется опыта и тогда начнет свою деятельность в парламенте.

В сети бурно отреагировали на намерение Поляковой. Пользователи даже предположили, кого из украинских звезд можно назначить на важные должности.

Позже артистка рассказала, что идет в политику, потому что нужно что-то менять в стране. Муж ее поддерживает в этом начинании. Также Полякова объявила конкурс на лучшее название партии и даже назвала себя в шутку "служанкой народа". 31 мая она позвала в свою партию ведущую "1+1" Наталью Мосейчук.

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