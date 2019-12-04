Парень вместо одежды: полуголая российская звезда вызвала ажиотаж интимным видео

Российская певица, бывшая солистка Serebro Полина Фаворская взбудоражила сеть откровенным видео.
Соответствующий ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
"Любовь", – коротко подписала она под видео, на котором позирует в одних джинсах, а интимные места вместо одежды закрывает от объектива ее бойфренд.
Полуголая Полина Фаворская с парнем
Кадр из видео
Пикантная запись вызвала неоднозначную реакцию в сети. Некоторые восхитились нежностью пары, другие раскритиковали за чрезмерную откровенность.
"Красивая", "Зачем показывать отсутствие с*сек", "За что он там держится", "Ой, опасно", "Откровенно", – написали в комментариях.
Полина Фаворская с парнем
instagram/favlav
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Форская позировала, лежа на кровати, в черной футболке и трусах, продемонстрировав "пятую точку".
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