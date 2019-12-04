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4 декабря • обновлено в 19:21
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Парень вместо одежды: полуголая российская звезда вызвала ажиотаж интимным видео

1.3т
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Российская певица, бывшая солистка Serebro Полина Фаворская взбудоражила сеть откровенным видео.

Соответствующий ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Любовь", – коротко подписала она под видео, на котором позирует в одних джинсах, а интимные места вместо одежды закрывает от объектива ее бойфренд.

Полуголая Полина Фаворская с парнем

Полуголая Полина Фаворская с парнем

Кадр из видео

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Пикантная запись вызвала неоднозначную реакцию в сети. Некоторые восхитились нежностью пары, другие раскритиковали за чрезмерную откровенность.

"Красивая", "Зачем показывать отсутствие с*сек", "За что он там держится", "Ой, опасно", "Откровенно", – написали в комментариях.

Любовь

Публикация от Polina Favorskaya (@favlav)

Парень вместо одежды: полуголая российская звезда вызвала ажиотаж интимным видео
Парень вместо одежды: полуголая российская звезда вызвала ажиотаж интимным видео
Парень вместо одежды: полуголая российская звезда вызвала ажиотаж интимным видео

🧜🏼‍♀️

Публикация от Polina Favorskaya (@favlav)

Полина Фаворская с парнем

Полина Фаворская с парнем

instagram/favlav

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Форская позировала, лежа на кровати, в черной футболке и трусах, продемонстрировав "пятую точку".

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Serebro
Теги
шоу-бизнес видео
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