Парень нашел дневник деда времен Второй мировой: в сети ему помогли разобрать шифры

Американец опубликовал в сети снимки старого дневника, записи в нем датируются апрелем 1941 года. По словам автора фотографий, этот блокнот вел его дед. Что правда, стенографией - особыми знаками и сокращениями, которые используются для быстрой записи устной речи.

Как пишет "СОЛЬ", парень опубликовал несколько страниц дневника в соцсетях, где ему помогли с расшифровкой. Судя по всему, его дед заполнял страницы в лагерях довоенной подготовки.

9 апреля, 1941 - среда

Выехали [...] 5:30 ехал [...] улице на машине в оружейную. Прибыл в 8:00. Разобрали всю одежду, кроме обуви и пальто. Прошли как минимум 20 комнат для различных обследований. Закончили обследования около 10:00. [...] проверять у врача глаза, уши, нос и горло. Некоторым должны были отказать из-за различных болезней, но доктор спрашивал их, хотят ли они служить в армии. Если они говорили "да", он пропускал их. Некоторых пропустят с плохим зрением, если они смогут читать в своих очках. Одного моего знакомого пропустили, у него было 38 фунтов лишнего веса. Ходили с 10 до 16 с [... нашим обедом]. [У меня было] что я выбрал на [ужин ...] у других были только свиные отбивные. Ужинал я один. Из 620 мужчин около 10 из нас [...], потому что мы прошли.

[…] наши испытания в первую очередь. Мой номер был 27. Уехали в Кэмп Грант в 8:30 на IC. Нам выделили целый поезд с множеством пустых купе. 13 часов на ногах, [...] и ходьбы очень утомили меня.

10 апреля, 1941 - четверг

Прибыл в лагерь Грант около 11:00. [...] На ланч давали тушеную говядину и наши тарелки были заполнены до краев. Назначен в казарму B-204, койка 22. Очень удобная. Не мог заснуть до 2-х ночи. Проснулся в 6 утра. [Получил взвод ... будущее]. Получил II класс по [...] тесту 119 сразу из 150. Сдал тест по печати для [оценки] в армии. Сдал с 45 баллами. Сделали укол от [брюшного тифа ... всегда] привиты. Была индейка.

[…] на ужин со всеми заправками. Разрешили уехать до 23:00, но остался, чтобы написать письма. От выстрелов немного болит рука. Большая часть бригады отправилась в город на празднование, но им пришлось ждать автобус или идти пешком.

11 апреля, 1941 - пятница

Пошел в церковь сегодня, постоял [... над ...]. Работали весь день - мыли, подметали и чистили. Многих ребят [перевели] в другие казармы. Нас осталось только 5 из 24. Они пошли в другие казармы медицинского корпуса. На завтрак ел яйца и тосты. Не ужинал, кишечник дал сбой. Взял слабительное.

12 апреля, 1941 - суббота

В казармы заселили новеньких из Детройта. Поубирали в казармах. Немного помаршировали. К вечеру мы пошли в Рокфорд и выпили по пару бокалов пива, посмотрели выступление и поужинали. Видел, как цыганка Роуз Ли танцует стриптиз [...] в городе тогда [...].

13 апреля, 1941 - воскресенье

Пасхальное воскресенье. Весь день шел дождь. Торчали в казармах. Играл в карты и выиграли 4 доллара. Отправил 10 открыток и письмо.

14 апреля, 1941 - понедельник

Уехали из лагеря Грант в лагерь Шелби 10:10. Прибыл [...] в 17:00 из-за того, что брали груз [...]. Прибыли в Сент-Луис в 20:00. Спал на верхней койке. Проехали через Кентукки и [Миссури] ночью. Проснулся вот в Теннесси. Много холмов. В Миссисипи много лесов, лесопилок. Много [проверок] вдоль железной дороги. Прибыл в лагерь Шелби в 15:15.

15 апреля, 1941 - вторник

На все ушло 29 часов. Еда в поезде была очень плохой из-за какой-то ошибки. Консервированная кукуруза, говядина, варенье, пиво и [кофе]. Все, что мы делали в поезде - это смотрели на пейзажи. В лагере Шелби настоящий осмотр. Играл оркестр, грузовики доставили нас в нашу взвод.

Наш взвод состоит в основном из мужчин из Висконсина и Мичигана. Буквально несколько человек из Иллинойса. Ужин из тушеной говядины. [Переехали] в палатки. 16 квадратов, 5 спальных мест.

16 апреля, 1941 - среда

Блины на завтрак, говядина на обед, окорок на ужин. Смотрел походную тактику и немного прогулялся. Копали землю вечером. Было небольшое хорошее упражнение. Проехал из одного конца лагеря в другой на армейском грузовике.

17 апреля, 1941 - четверг

Маршировали, упражнялись. Овсянка на завтрак, говядина на обед ... [пиво] на ужин. Копались в грязи весь день.

18 апреля, 1941 - пятница

Преподавали военный этикет. Приветствие [инструкция]. Яйца и бекон на завтрак. Осмотр ног. [...] на обед и рыбу на ужин. Немало перекопал сегодня. Выпил 3 банки пива. [...]

19 апреля, 1941 - суббота

[...] утром. Осмотр майором в [...]. Сделал очень мало работы во второй половине дня. Вся наша одежда вынесена на проверку. Яичница на завтрак. Ветчина на обед и впервые съел сырой сельдерей. Окорок на ужин. Выпил 2 банки пива.

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