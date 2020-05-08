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8 мая • обновлено в 13:23
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Парень Бузовой жестко пошутил над певицей

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27-летний российский блогер Давид Манукян жестоко разыграл свою девушку певицу Ольгу Бузову. Так, во время "батла" с другим блогером Гусейном Гасановым он вылил на возлюбленную ведро воды.

Видео Манукян опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Вылил ведро холодной воды: парень Бузовой жестко пошутил над певицей
"Мне кажется, это конец, она не простит", – говорил Давид, стоя на пороге спальни.

Зайдя в спальню, Манукян резко вылил воду на артистку. Ольга моментально проснулась, закашлялась и расплакалась. Бойфренд принялся объяснять, что это розыгрыш. В результате, Бузова схватила ведро и вылила остатки воды на блогера.

Позже Манукян загладил вину перед Бузовой, устроив домашнее свидание. Блогер накрыл стол и украсил его свечами.

Как ранее писал OBOZREVATEL, скандальная телеведущая и певица Ольга Бузова жестко наехала на россиян, которые вместо соблюдения режима самоизоляции отправились на шашлыки, не думая об угрозе коронавируса.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Мария Дидык
Персона
Ольга Бузова
Место
Россия
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