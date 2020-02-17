Паралич, шрамы, нет пупка: составлен топ-8 неидеальных звезд. Фото

Несмотря на то, что на обложках журналов и красных дорожках звезды шоубизнеса выглядят идеально, даже у них имеются дефекты во внешности. Так, к примеру у актрисы Милы Кунис разные глаза, а у звезды "Игры Престолов" Натали Дормер паралич лицевого нерва.
OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть топ-8 звезд, чья внешность идеальна только на фото.
Мила Кунис: разные глаза
После операции по удалению воспаления радужной оболочки глаза, которую Мила Кунис перенесла в детстве цвет ее глаз изменился. Теперь у актрисы один глаз зеленый, другой — карий.
Мила Кунис
Мила Кунис
Эштон Катчер: сросшиеся пальцы на ногах
Супруг актрисы Милы Кунис Эштон Катчер имеет сросшиеся пальцы на ногах. На одном из мероприятий он сам продемонстрировал свой изъян.
Эштон Катчер
Мэттью Перри: нет фаланги пальца на руке
Звезда "Друзей" тоже имеет дефект: в детстве Мэттью Перри прищемил пальцы руки дверью, в результате чего лишился фаланги среднего пальца правой руки.
Мэттью Перри
Мэттью Перри
Дензел Вашингтон: кривой мизинец
Дензел Вашингтон ранее играл в баскетбол и после спортивной травмы, перелома, его мизинец так и не вернулся на место.
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Натали Дормер: паралич лицевого нерва
Известная по роли в сериале "Игра престолов" Натали Дормер всю жизнь страдает от паралича лицевого нерва, который она получила в результате родовой травмы.
Натали Дормер
Натали Дормер
Кайли Дженнер: большой шрам на ноге
Когда Кайли было пять лет, она наткнулась ногой на металлический штырь в заборе. В итоге у будущей звезды образовался шрам на бедре.
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
Меган Фокс: аномалия пальцев рук
Аномалия пальцев рук под названием брахидактилия у звезды с самого рождения. Большие пальцы получились короткими, а ногти выросли только наполовину.
Меган Фокс
Меган Фокс
Каролина Куркова: нет пупка
Ангел Victoria’s Secret Каролина Куркова отсутствие пупка никогда не объясняла. Но и стать моделью ей это совершенно не помешало.
Каролина Куркова
Каролина Куркова
Ранее, OBOZREVATEL предлагал читателю увидеть топ-5 популярных моделей, которые болеют редкими генетическими заболеваниями.
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