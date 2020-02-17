Паралич, шрамы, нет пупка: составлен топ-8 неидеальных звезд. Фото

Несмотря на то, что на обложках журналов и красных дорожках звезды шоубизнеса выглядят идеально, даже у них имеются дефекты во внешности. Так, к примеру у актрисы Милы Кунис разные глаза, а у звезды "Игры Престолов" Натали Дормер паралич лицевого нерва.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть топ-8 звезд, чья внешность идеальна только на фото.

Мила Кунис: разные глаза

После операции по удалению воспаления радужной оболочки глаза, которую Мила Кунис перенесла в детстве цвет ее глаз изменился. Теперь у актрисы один глаз зеленый, другой — карий.

Мила Кунис

Мила Кунис

Эштон Катчер: сросшиеся пальцы на ногах

Супруг актрисы Милы Кунис Эштон Катчер имеет сросшиеся пальцы на ногах. На одном из мероприятий он сам продемонстрировал свой изъян.

Эштон Катчер

Мэттью Перри: нет фаланги пальца на руке

Звезда "Друзей" тоже имеет дефект: в детстве Мэттью Перри прищемил пальцы руки дверью, в результате чего лишился фаланги среднего пальца правой руки.

Мэттью Перри

Мэттью Перри

Дензел Вашингтон: кривой мизинец

Дензел Вашингтон ранее играл в баскетбол и после спортивной травмы, перелома, его мизинец так и не вернулся на место.

Дензел Вашингтон

Дензел Вашингтон

Натали Дормер: паралич лицевого нерва

Известная по роли в сериале "Игра престолов" Натали Дормер всю жизнь страдает от паралича лицевого нерва, который она получила в результате родовой травмы.

Натали Дормер

Натали Дормер

Кайли Дженнер: большой шрам на ноге

Когда Кайли было пять лет, она наткнулась ногой на металлический штырь в заборе. В итоге у будущей звезды образовался шрам на бедре.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Меган Фокс: аномалия пальцев рук

Аномалия пальцев рук под названием брахидактилия у звезды с самого рождения. Большие пальцы получились короткими, а ногти выросли только наполовину.

Меган Фокс

Меган Фокс

Каролина Куркова: нет пупка

Ангел Victoria’s Secret Каролина Куркова отсутствие пупка никогда не объясняла. Но и стать моделью ей это совершенно не помешало.

Каролина Куркова

Каролина Куркова

Ранее, OBOZREVATEL предлагал читателю увидеть топ-5 популярных моделей, которые болеют редкими генетическими заболеваниями.

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