"Папина дочка" Арзамасова вышла замуж за Авербуха: муж старше на 22 года

25-летняя российская актриса, звезда сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова вышла замуж за 47-летнего фигуриста Илью Авербуха.

Пара заключила брак в тайне от поклонников – информация о предстоящей свадьбе не афишировалась. Видео с церемонии они поделились на личных страницах в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Маршрут построен!" – одинаково подписали ролики молодожены в социальной сети.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились. Скриншот видео

Судя по видео, церемония прошла без гостей. Для мероприятия Арзамасова выбрала платье нежно-голубого оттенка.

Когда именно пара поженилась – неизвестно. Также они не сообщили, будут ли со временем устраивать пышное празднование.

Арзамасова и Авербух поженились. Скриншот видео

Отметим, о романе 25-летней Елизаветы Арзамасовой с известным фигуристом Ильей Авербухом стало известно в июле 2020 года. До этого они скрывали свои отношения от публики. Пара познакомилась еще в 2010 году, во время съемок шоу "Лед и пламень". Авербух выступал тогда продюсером проекта и тренером, Арзамасова была одной из участниц.

Для актрисы брак с фигуристом стал первым, Авербух, в свою очередь, женился во второй раз. Он также воспитывает 16-летнего сына Мартна от первого брака.

Как сообщал OBOZREVATEL, новость о романе Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха вызвала ажиотаж в сети. Актрису многие поклонники раскритиковали из-за возраста ее избранника – он старше ее на 22 года.

Спустя несколько месяцев после того, как появилась первая информация об отношениях актрисы и фигуриста, пара решила прекратить скрывать свои чувства – они официально подтвердили свой роман на российском "Первом канале".