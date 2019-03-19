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Папарацци показали настоящую фигуру Ким Кардашьян: фото

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Папарацци удалось сфотографировать американскую модель Ким Кардашьян и показать, как выглядит ее фигура без обработки в фоторедакторах. Так, если сравнить снимки, которые звезда публикует на своей странице в Instagram, и те, которые сделали без ее ведома, — можно заметить огромную разницу.

На этот раз Кардашьян подвели не только папарцци, которые сфотографировал ее, но и собственный стиль. Она надела виниловые штаны, которые визуально сделали ее бедра еще больше, пишет "Woman.rambler.ru".

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

instagram.com/kimkardashian

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Папарацци показали настоящую фигуру Ким Кардашьян: фото

Перед публикацией фото в своем Instagram Ким Кардашьян тщательно обрабатывает их и устраняет все "дефекты".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитая американская модель и светская львица Ким Кардашьян сверкнула грудью в 15-градусный мороз в прозрачном платье на улице в Монреале.

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Персона
Ким Кардашьян
Место
США
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