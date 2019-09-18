"Папа знал, что уходит": дочь Кобзона рассказала о его прощальном подарке

Дочь покойного российского певца Иосифа Кобзона Наталья Раппопорт-Кобзон рассказала, что перед смертью он сделал ей подарок — уникальные часы.

Он также попросил наследницу украсить аксессуар памятной гравировкой, пишет "СтарХит".

Новости Полуголая Седокова взбудоражила поклонников фото после новости о своей болезни

"Папа знал, что уходит. Поэтому подарил мне одни из самых любимых своих часов и попросил, чтобы, когда его не станет, я сделала гравировку "Любимой доченьке от отца". Я выполнила и теперь храню самый дорогой подарок папы", — поделилась наследница.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кобзон умер 30 августа в одной из клиник Москвы, где до этого проходил лечение и некоторое время находился в коме. Его похоронили 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы, рядом с матерью.

После смерти артиста начали всплывать различные странные факты из его жизни. К примеру, обвинения в сексуальных домогательствах и тесной связи с русской мафией.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал