"Папа, я люблю тебя!" Дочь Кошевого довели до слез на "Голос. Діти-5"

Дочь популярного украинского комика, звезды студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Варвару довели до слез на проекте "Голос. Діти-5" в воскресенье, 23 июня.

Девочка, которая находится в команде Джамалы, расплакалась после того, как победила в вокальных боях. Видео разместили на официальном Youtube-канале шоу.

Варвара Кошевая Скриншот из видео

После того, как девочка узнала о своей победе в вокальных боях, она, не сдержав эмоций, упала на колени и начала плакать. Кроме того, Варвара со сцены обратилась к отцу, прокричав "Папа, я люблю тебя".

"Я чувствую просто невероятную силу в себе. Я готова идти дальше", - сказала юная артиста после того, как ушла за кулисы.

Варвара Кошевая плачет Скриншот из видео

Варвара Кошевая плачет на шоу Скриншот из видео

Родители Варвары Кошевой Скриншот из видео

Варвара Кошевая эмоционально отреагировала на победу Скриншот из видео

Напомним, что судьями нового сезона "Голос. Діти" стали известные украинские исполнители: группа "Время и Стекло" (Надя Дорофеева и Позитив заняли одно судейское кресло и будут тренировать свою команду вместе), Джамала и DZIDZIO (Дзидзьо).

Смотреть все выпуски шоу "Голос. Діти" – каждое воскресенье на канале "1+1".

Шоу "Голос. Діти "является адаптацией нидерландского формата компании Talpa The Voice Kids. Концепция проекта: к детям относятся, как к взрослым артистам. Все участники поют вживую, под аккомпанемент оркестра. В шоу есть три звездных тренера, каждый из которых представляет определенный сценический жанр. Победителя выбирают путем зрительского телефонного и SMS-голосования во время финальных прямых эфиров. Популярное талант-шоу выходит в Украине с 2012 года.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 11-летняя Варвара Кошевая выступила в третьем эфире пятого сезона проекта с песней Кристины Агилеры Fall In Line и вызвала бурные эмоции в зале.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.