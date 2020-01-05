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5 января • обновлено в 13:08
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"Папа позаботился!" Сеть разозлило хвастовство Собчак о "честном заработке"

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Российская телеведущая Ксения Собчак вызвала бурные обсуждения в сети, написав, что она честно зарабатывает.

Так, на своей странице в Instagram звезда опубликовала новый пост, сопроводив его подписью:

"Как же все-таки приятно зарабатывать деньги честно, и выставлять любые фотки в инстаграм, какие нравятся. Куршавель, мы прилетели! Горы, трепещите".

Ксения Собчак

Ксения Собчак

Instagram @xenia_sobchak

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На фотографии Собчак позирует возле частного самолета.

Примечательно, что в комментариях многих поклонников возмутило подобное заявление телеведущей. Фанаты отметили, что роскошный образ жизни Ксении – заслуга ее отца.

"Папа позаботился!" Сеть разозлило хвастовство Собчак о "честном заработке"
"Папа позаботился!" Сеть разозлило хвастовство Собчак о "честном заработке"
"Папа позаботился!" Сеть разозлило хвастовство Собчак о "честном заработке"
"Папа позаботился!" Сеть разозлило хвастовство Собчак о "честном заработке"
"Папа позаботился!" Сеть разозлило хвастовство Собчак о "честном заработке"
"Папа позаботился!" Сеть разозлило хвастовство Собчак о "честном заработке"
"Папа позаботился!" Сеть разозлило хвастовство Собчак о "честном заработке"
"Папа позаботился!" Сеть разозлило хвастовство Собчак о "честном заработке"
"Папа позаботился!" Сеть разозлило хвастовство Собчак о "честном заработке"
"Папа позаботился!" Сеть разозлило хвастовство Собчак о "честном заработке"
"Папа позаботился!" Сеть разозлило хвастовство Собчак о "честном заработке"
"Папа позаботился!" Сеть разозлило хвастовство Собчак о "честном заработке"
"Папа позаботился!" Сеть разозлило хвастовство Собчак о "честном заработке"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ксения Собчак выругалась в прямом эфире на российском телевидении из-за комика и мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Ксения Собчак
Место
Россия
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Халява - это мечта любого ххла. У неё и фамилия Собчак ...
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