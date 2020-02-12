"Папа домой вернулся": Галкин показал трогательную встречу с Пугачевой и детьми после разлуки

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал видео, на котором показал, как его встречают дома жена Алла Пугачева и дети – 6-летние Лиза и Гарри.
Трогательным роликом артист поделился на своей странице в Instagram.
Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми
Instagram @maxgalkinru
Так, в кадре певица и дети стоят возле окна и маршируют на месте, пребывая в радостном ожидании возвращения звездного отца после гастролей.
"Приехал со съемок", – коротко подписал видео Галкин.
Примечательно, что семейный ролик растрогал поклонников артиста, которые буквально засыпали звездную семью комментариями:
"Роскошная бригада", "Это и есть счастье", "Семья с большой буквы", "Лучшие! Ничего милее не видела".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певец Игорь Николаев рассказал о случае, когда они с Аллой Пугачевой едва не погибли в ДТП.
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