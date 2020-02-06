"Панина надо так с ногой сфоткать": Самбурская нарвалась на шутки из-за нового фото

Актриса Настасья Самбурская попыталась найти хироманта среди подписчиков, однако нарвалась на волну шутливых комментариев.

В своем Instagram-аккаунте звезда российских сериалов поделилась задумчивой фотографией, на которой она сложила руки, показав ладонь на камеру, и спросила о том, о чем говорит ее линия жизни.

Подписчики, в свою очередь, решили над этим пошутить.

"Кота лысого гладить будешь; Панина надо так с ногой сфоткать; Чью руку кусаешь?; Написано, что туфли не лепятся; Лишь бы волосы не росли на ладошке; Короче , на писано следующие ты пить будешь много , найдёшь Васька нарожаете много детей , и короче все пи*дато будет", - написали поклонники Самбурской.

Как сообщалось ранее, Настасья Самбурская дала совет подписчице, которая пожаловалась на измену.

Читайте также:

"У меня всегда стоит": Самбурская осадила грубияна и восхитила сеть

Посверкав пышной грудью, Самбурская поразила всех своими глазами

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.