"Зомбированные бараны": история с "русофобным" постом Панина получила продолжение

Скандальному российскому актеру Алексею Панину грозит уголовное преследование в РФ за пост в социальной сети, где он раскритиковал свою "гомофобную и грязную" страну.

По данным Telegram-канал Mash, сообщение артиста, которое было несколько раз удалено в Instagram, вызвало гнев адвоката Александра Сергеева, который написал заявление в Следственный комитет РФ.

"Панин А.В. опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором рассказал о ненависти к России и русским. Таким образом, Панин А.В. распространил информацию, что его родина — "это планета Земля", а Россия — это "грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя" и в которой "никогда ничего не изменится". Информация опубликована в нескольких русскоязычных и зарубежных СМИ, что также является сообщением о преступлении", – сказано в заявлении юриста.

Стоит отметить, что 21 марта Панин записал видеообращение к своим поклонникам, которые спрашивали у него, почему пост о России был удален. Однако этот материал также был удален с его страницы. Он подписал ролик "Россия "свободная страна".

В обращении Панин попросил пользователей не спрашивать, куда делся пост, потому что лично он его не удалял, а это сделал Instagram. По мнению актера, вероятно, на него пожаловались "приверженцы Кремля". "Видимо, правду не любят", – так пояснил он.

Позже Панин посетил ЛГБТ-парад в Испании. Он в очередной раз напомнил, что Россия – гомофобная страна.

"В отличии от нашей скудоумной и гомофобной страны, во всем мире гей-парад – это праздник для жителей всего города. Люди, не зависимо от их сексуальной ориентации, радуются жизни и веселятся! Люди любят друг друга и уважают, а не существуют, как стадо зомбированных баранов", – написал он.

Статья 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, принудительные работы сроком до четырех лет и лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что 20 марта Панин резко высказался о России, назвав ее грязной, уголовной и гомофобной страной, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя. Его пост удаляли в соцсети несколько раз, а пользователи в комментарияз жаловались, что их ставили в черный список за "лайк".

Алексей Панин Instagram@alexey_panin_official

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Панин поддержал своего коллегу Алексея Серебрякова, который заявил, что Россия развязывает войны.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!