Скандальный российский актер Алексей Панин публично разнес президента России Владимира Путина и власть РФ.

Так, в новом интервью Дмитрию Гордону для YouTube-канала артист заявил, что ему стыдно за то, что он из России (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Алексей Панин starhit.ru

Так, журналист Дмитрий Гордон напомнил Панину, что, когда ему в Кремле Путин вручал Государственную премию, актер признавался, что президент вызвал у него симпатию.

"Я тебе скажу так: раньше фотографию с Путиным стояла у меня рядом с тумбочкой, сейчас я ее убрал. Это правда", – отреагировал на слова Гордона актер.

Алексей Панин и Дмитрий Гордон Кадр из видео

Кроме того, по словам Панина, сейчас он бы не подал руки Путину:

"Если бы меня сейчас пригласили в Кремль, пошел бы я или нет? Я бы завязал себе руку и сделал гипс, чтобы не подавать ему руки. Наверное, пошел бы, но руку бы ему не подал".

Алексей Панин кадр из видео

Также Панин не понимает, за что он должен уважать власть России:

"За что мне уважать нашу власть? За хорошие больницы? За хорошие дороги? За пенсионную реформу? Скажите, за что? Мне стыдно, что я русский. Я бы рад был бы, если бы Россия была великой державой, только мы, бл**ь, в ж**е сидим все".

Алексей Панин кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года стало известно, что Алексей Панин собрался навсегда уехать из РФ. Это наделало очень много шумихи в прессе, из-за чего ему пришлось пояснить, что всем, кто хочет нормальной жизни для своих детей, нужно бежать из этой страны.

После переезда Панин назвал Россию грязной и гомофобной страной, из-за чего был новый скандал. На него даже написали заявление в Следственный комитет РФ, а пост с критикой в Instagram несколько раз удаляли.

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