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4 марта • обновлено в 16:53
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Панин жестко разнес Путина у Гордона

9.4т
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Скандальный российский актер Алексей Панин публично разнес президента России Владимира Путина и власть РФ.

Так, в новом интервью Дмитрию Гордону для YouTube-канала артист заявил, что ему стыдно за то, что он из России (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Алексей Панин

Алексей Панин

starhit.ru

Так, журналист Дмитрий Гордон напомнил Панину, что, когда ему в Кремле Путин вручал Государственную премию, актер признавался, что президент вызвал у него симпатию.

"Я тебе скажу так: раньше фотографию с Путиным стояла у меня рядом с тумбочкой, сейчас я ее убрал. Это правда", отреагировал на слова Гордона актер.

Алексей Панин и Дмитрий Гордон

Алексей Панин и Дмитрий Гордон

Кадр из видео

Кроме того, по словам Панина, сейчас он бы не подал руки Путину:

"Если бы меня сейчас пригласили в Кремль, пошел бы я или нет? Я бы завязал себе руку и сделал гипс, чтобы не подавать ему руки. Наверное, пошел бы, но руку бы ему не подал".

Алексей Панин

Алексей Панин

кадр из видео

Также Панин не понимает, за что он должен уважать власть России:

"За что мне уважать нашу власть? За хорошие больницы? За хорошие дороги? За пенсионную реформу? Скажите, за что? Мне стыдно, что я русский. Я бы рад был бы, если бы Россия была великой державой, только мы, бл**ь, в ж**е сидим все".

Алексей Панин

Алексей Панин

кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года стало известно, что Алексей Панин собрался навсегда уехать из РФ. Это наделало очень много шумихи в прессе, из-за чего ему пришлось пояснить, что всем, кто хочет нормальной жизни для своих детей, нужно бежать из этой страны.

После переезда Панин назвал Россию грязной и гомофобной страной, из-за чего был новый скандал. На него даже написали заявление в Следственный комитет РФ, а пост с критикой в Instagram несколько раз удаляли.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Владимир Путин Алексей Панин
Место
Россия
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Комментарии
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Гоголь (Hohol) Николай (Nykola)
Гоголь (Hohol) Николай (Nykola)
ахахах))) это просто адовая ржака)) украинцы выбрали себе авторитета и кумира))) уже несколько статей про этого конченого. в РФ этот отморозок токсичен, какой может быть Кремль, вы в своем уме?))
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Fest Glober
Fest Glober
Здається сидіти в повній жопі -природній стан Паніна. Іншими словами -обісрати всіх і вся навколо себе та влаштувати п'яну, драматичну сцену: госпідя, в якому лайні ми всі живемо, в цьому й полягає зміст загадкової руської души.
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сибирский ватник
сибирский ватник
за наградой в Кремль пошел бы но руку не подал бы.Да за деньги ,такие вот либералы,хоть на Красной площади ногой в ж о п у дадут.Благо опыт у него есть.
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