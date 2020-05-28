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28 мая • обновлено в 12:04
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Панин возмущен последствиями своих высказываний о Путине

3.1т
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Российский актер Алексей Панин заявил, что телеканалы объявили ему бойкот из-за того, что он критиковал президента РФ Владимира Путина.

Как пишет Sobеsednik.ru, артиста возмутил тот факт, что его имя перестали упоминать в связи с ролями в известных фильмах.

Алексей Панин

Алексей Панин

vokrug.tv

Так, сообщается, что на днях в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале отмечали 15-летие фильма "Жмурки", в котором Панин сыграл главную роль. Однако имя актера не упомянули в программе.

"Упомянули всех артистов, кроме Алексея Панина. Главного героя, который в титрах идет первым и которого цитируют больше всего в стране, просто вычеркнули. Представляете, до какой степени докатилась наша страна, федеральные каналы, что из-за того, что я резко высказываюсь о путинской пропаганде, Путине и политике, мое имя боятся называть... Я давно знаю, что я в черных списках всех федеральных каналов. Раньше мне звонили каждые 20 минут и за хорошие гонорары приглашали на всякие ток-шоу. Сейчас я запрещен", – заявил Панин.

Алексей Панин в фильме "Жмурки"

Алексей Панин в фильме "Жмурки"

Instagram @actor_ap

Кроме того, актер сказал, что планирует переехать из России:

"Радует только одно, что меня больше ничего не связывает с этой страной. Я жду, когда откроются границы, чтобы моей ноги больше не было в этом болоте!"

Алексей Панин в фильме "Жмурки"

Алексей Панин в фильме "Жмурки"

Instagram @actor_ap

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года стало известно, что Алексей Панин собрался навсегда уехать из РФ. Это наделало очень много шумихи в прессе, из-за чего ему пришлось пояснить, что всем, кто хочет нормальной жизни для своих детей, нужно бежать из этой страны.

После переезда Панин назвал Россию грязной и гомофобной страной, из-за чего был новый скандал. На него даже написали заявление в Следственный комитет РФ, а пост с критикой в Instagram несколько раз удаляли.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
Алексей Панин
Место
Россия
Тег
Новости России
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