"Чому я не сокіл, чому не літаю?" Скандальный Панин разжег дискуссию в сети стихом на украинском

Скандальный российский актер Алексей Панин поделился с подписчиками стихом украинского поэта Александра Петренка "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю...", тем самым разведя дискуссию в сети.

Так, он его опубликовал на своей странице в Instagram. Отметим, что таким образом Панин решил вспомнить о своих съемках в Украине, которые состоялись около 10 лет назад.

Алексей Панин Фото: instagram/actor_ap

"Дивлюсь я на небо – та й думку гадаю: чому я не сокіл, чому не літаю? Чому мені, Боже, ти крила не дав? Я б землю покинув і в небо злітав..." Вот с таким выражением лица начиналось каждое утро в Киеве на проекте "Зірка+Зірка". Что мы делали больше: пели или пили, уже не понятно", – написал актер.

Алексей Панин Фото: instagram/actor_ap

Некоторые поклонники Панина неожиданно обеспокоились, что актер намекает этим постом на то, что собирается куда-то переезжать из страны. В то время как другие заявили, что ждут его в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Панин попросил прощения перед украинцами за развязанную Россией войну, отметив в публикации на своей странице в Instagram президента Украины Владимира Зеленского.

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