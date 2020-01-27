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27 января • обновлено в 18:16
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"Чому я не сокіл, чому не літаю?" Скандальный Панин разжег дискуссию в сети стихом на украинском

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Скандальный российский актер Алексей Панин поделился с подписчиками стихом украинского поэта Александра Петренка "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю...", тем самым разведя дискуссию в сети.

Так, он его опубликовал на своей странице в Instagram. Отметим, что таким образом Панин решил вспомнить о своих съемках в Украине, которые состоялись около 10 лет назад.

Алексей Панин

Алексей Панин

Фото: instagram/actor_ap

"Дивлюсь я на небо та й думку гадаю: чому я не сокіл, чому не літаю? Чому мені, Боже, ти крила не дав? Я б землю покинув і в небо злітав..." Вот с таким выражением лица начиналось каждое утро в Киеве на проекте "Зірка+Зірка". Что мы делали больше: пели или пили, уже не понятно", – написал актер.

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Алексей Панин

Алексей Панин

Фото: instagram/actor_ap

Некоторые поклонники Панина неожиданно обеспокоились, что актер намекает этим постом на то, что собирается куда-то переезжать из страны. В то время как другие заявили, что ждут его в Украине.

"Чому я не сокіл, чому не літаю?" Скандальный Панин разжег дискуссию в сети стихом на украинском
"Чому я не сокіл, чому не літаю?" Скандальный Панин разжег дискуссию в сети стихом на украинском
"Чому я не сокіл, чому не літаю?" Скандальный Панин разжег дискуссию в сети стихом на украинском
"Чому я не сокіл, чому не літаю?" Скандальный Панин разжег дискуссию в сети стихом на украинском
"Чому я не сокіл, чому не літаю?" Скандальный Панин разжег дискуссию в сети стихом на украинском

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Панин попросил прощения перед украинцами за развязанную Россией войну, отметив в публикации на своей странице в Instagram президента Украины Владимира Зеленского.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Алексей Панин
Место
Россия
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцам предостережение: говорят, что особому риску заразиться подвержены украиномовные... коронавирус думает, что перед ним скотина/тварина, и набрасывается на жертву...
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