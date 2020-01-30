Панин рассказал парню Бузовой правду о секс-скандале с собакой

Одиозный российский актер Алексей Панин, который недавно устроил очередной дебош в самолете, сделал неожиданное признание. Так, в интервью новому парню Ольги Бузовой блогеру Давиду Манукяну он прокомментировал секс-скандал с собакой.

Видео разместили на официальном Youtube-канале блогера. (Чтобы посмотреть ролик доскрольте до конца страницы).

Скриншот из видео

Так, несколько лет назад в сети появилось видео на котором актер якобы занимается сексом с собакой.

Скриншот из видео

По словам актера - этот ролик является монтажом, поскольку на теле у мужчины на видео нет тату.

"Там идет монтажная склейка тела и головы, на которой седые волосы. А седые волосы у меня появились уже после того, как у меня появились татуировки", - сказал артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года стало известно, что Алексей Панин собрался навсегда уехать из РФ. Это наделало очень много шумихи в прессе, из-за чего ему пришлось пояснить, что всем, кто хочет нормальной жизни для своих детей, нужно бежать из этой страны.

После переезда Панин назвал Россию грязной и гомофобной страной, из-за чего был новый скандал. На него даже написали заявление в Следственый комитет РФ, а пост с критикой в Instagram несколько раз удаляли.

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