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31 января • обновлено в 21:10
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"Чтоб дочку окружали не русские": Панин рассказал о желании сбежать из России

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Скандальный российский актер Алексей Панин рассказал о желании уехать из России вместе со своей дочерью и мамой.

Так, по словам артиста, он больше не мечтает о ролях в кино и о домах на Рублевке. Панин заявил, что хочет маленькую квартирку за рубежом и иметь возможность прокормить семью. Кроме того, артист добавил, что не хочет, чтобы его 16-летнюю дочь окружали русские. Об этом он рассказал в шоу Давида Манукяна "У ХаХачей", которое выходит на YouTube (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Алексей Панин

Алексей Панин

Скриншот с видео

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"Я мечтаю о маленькой квартирке за пределами нашей родины. О деньгах, чтобы я мог прокормить свою семью, заплатить коммунальные услуги. О велосипеде, бл*ть, чтобы больше не на BMW ехать туда, куда захочу... Я больше не мечтаю о 5-20 проектах одновременно и одомах на Рублевке. Просто хочу перевести свою семью: маму и дочку... Хочу, чтобы дочка воспитывалась не в российском обществе, не в этом менталитете. Пусть она в 16 лет зарабатывает официанткой, пусть она прокладывает себе дорогу. Только, чтобы ее окружали не русские... И вообще, просто хочу уехать в первую очередь", – поделился Панин.

Алексей Панин на шоу Давы Манукяна

Алексей Панин на шоу Давы Манукяна

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года стало известно, что Алексей Панин собрался навсегда уехать из РФ. Это наделало очень много шумихи в прессе, из-за чего ему пришлось пояснить, что всем, кто хочет нормальной жизни для своих детей, нужно бежать из этой страны.

Позже Панин назвал Россию грязной и гомофобной страной, из-за чего был новый скандал. На него даже написали заявление в Следственный комитет РФ, а пост с критикой в Instagram несколько раз удаляли.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Алексей Панин
Место
Россия
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Да пусть эта пьянь едет на Окраину, там ему место среди местных придурков.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Выpoдок
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