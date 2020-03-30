Жители Крыма действительно хотели в Россию, но сейчас они поняли, что не все так хорошо, как им обещали.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил скандальный российский актер Алексей Панин. Он отметил, что считает Крым не украинским или российским, а "своим".

РИА Новости

"Я приезжаю в Крым не в аннексированный, и не в украинский, и не в российский. Я приезжаю в свой любимый Крым, в котором я с 18 лет живу", – отметил актер.

По его словам, когда крымчане жили при президентах Украины Викторе Ющенко, Викторе Януковиче, они действительно считали себя русскими и хотели в Россию.

"А сейчас они получили – и поняли, что не все, бл...дь, так за...бись", – отметил Панин.

Актер также ответил на вопрос о том, стыдно ли ему за слова "Крым наш!": "Я в то время видел отношение крымчан к России. И говорил об этом не потому, что я такой оголтелый дебил. Мне крымчане рассказывали, что "да, мы хотим в Россию, да, мы хотим туда". Стыдно, конечно. Стыдно не за Крым – стыдно за нашего президента, наверное. Стыдно за нашу власть. За это стыдно".

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Панин прокомментировал фото, на котором он отдыхает на яхте с голыми девушками.

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