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20 января • обновлено в 03:34
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"Не только я такой ужасный папа": Панин показал 11-летнюю дочь с сигаретой

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Скандальный российский актер Алексей Панин разозлил пользователей сети, показав фото 11-летней дочери Анны с сигаретой.

Соответствующий снимок россиянин опубликовал 19 января на своей странице в Instagram. Он сравнил фотографию со снимком Николая II, дочь которого держала сигарету на длинном мундштуке.

Алексей Панин с дочкой Анной

Алексей Панин с дочкой Анной

instagram.com/actor_ap

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"Какой же утренний кофе может быть без сигареты. Оказывается, не только я такой "ужасный" папа", – написал актер о российском царе.

Он добавил, что ему жаль людей без чувства юмора. "К сожалению, помочь им в этом вопросе невозможно", – заявил Панин.

Анна Панина с сигаретой

Анна Панина с сигаретой

instagram.com/actor_ap

Фото Николая II и его дочери, которое опубликовал Панин

Фото Николая II и его дочери, которое опубликовал Панин

instagram.com/actor_ap

Пользователи сети оставили под постом полярные комментарии. Некоторые приняли фотографию за шутку и согласились, что большинство россиян не умеет посмеяться над собой. Другие комментаторы набросились на актера с резкой критикой.

"Где ты, а где Николай?" "Ты идиот", "Под**нуть всех – это ваш конек", – пишут подписчики.

Добавим, ранее скандальный актер уже проделывал подобную выходку.

Комментарии к фото

Комментарии к фото

Скриншот

Комментарии к фото

Комментарии к фото

Скриншот

Комментарии к фото

Комментарии к фото

Скриншот

Комментарии к фото

Комментарии к фото

Скриншот

Комментарии к фото

Комментарии к фото

Скриншот

Какой же утренний кофе☕️ может быть без сигареты.🤷‍♂️🚬 Оказывается не только я такой "ужасный" Папа, но и Российский Царь, причисленный Православной Церковью к лику святых, Николай Второй был далеко не ангел. Листайте фото.☝️ Мне очень жаль людей у которых нет чувства юмора. К сожалению помочь им в этом вопросе невозможно. Хочется только вспомнить фразу из фильма Марка Захарова "Тот самый Мюнхгаузен: - Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь! #АннаПанина #Николайвторой #Николай2 #Царь #Святой #император #россия #императорроссии #церковь #православнаяцерковь #АлексейПанин #Панин

Публикация от А. Панин. 🌈 (@actor_ap)

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 января Алексей Панин опубликовал и другой неоднозначный пост.

Он рассказал, что соскучился по Киеву, украинской певице Ирине Билык и попросил прощения перед украинцами за развязанную Россией войну, отметив президента Владимира Зеленского.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Персона
Алексей Панин
Место
Россия
Теги
скандалы Новости России шоу-бизнес Instagram дети курение фотографии
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