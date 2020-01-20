"Не только я такой ужасный папа": Панин показал 11-летнюю дочь с сигаретой

Скандальный российский актер Алексей Панин разозлил пользователей сети, показав фото 11-летней дочери Анны с сигаретой.

Соответствующий снимок россиянин опубликовал 19 января на своей странице в Instagram. Он сравнил фотографию со снимком Николая II, дочь которого держала сигарету на длинном мундштуке.

Алексей Панин с дочкой Анной instagram.com/actor_ap

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"Какой же утренний кофе может быть без сигареты. Оказывается, не только я такой "ужасный" папа", – написал актер о российском царе.

Он добавил, что ему жаль людей без чувства юмора. "К сожалению, помочь им в этом вопросе невозможно", – заявил Панин.

Анна Панина с сигаретой instagram.com/actor_ap

Фото Николая II и его дочери, которое опубликовал Панин instagram.com/actor_ap

Пользователи сети оставили под постом полярные комментарии. Некоторые приняли фотографию за шутку и согласились, что большинство россиян не умеет посмеяться над собой. Другие комментаторы набросились на актера с резкой критикой.

"Где ты, а где Николай?" "Ты идиот", "Под**нуть всех – это ваш конек", – пишут подписчики.

Добавим, ранее скандальный актер уже проделывал подобную выходку.

Комментарии к фото Скриншот

Комментарии к фото Скриншот

Комментарии к фото Скриншот

Комментарии к фото Скриншот

Комментарии к фото Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 января Алексей Панин опубликовал и другой неоднозначный пост.

Он рассказал, что соскучился по Киеву, украинской певице Ирине Билык и попросил прощения перед украинцами за развязанную Россией войну, отметив президента Владимира Зеленского.

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