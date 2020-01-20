"Не только я такой ужасный папа": Панин показал 11-летнюю дочь с сигаретой

Скандальный российский актер Алексей Панин разозлил пользователей сети, показав фото 11-летней дочери Анны с сигаретой.
Соответствующий снимок россиянин опубликовал 19 января на своей странице в Instagram. Он сравнил фотографию со снимком Николая II, дочь которого держала сигарету на длинном мундштуке.
Алексей Панин с дочкой Анной
instagram.com/actor_ap
"Какой же утренний кофе может быть без сигареты. Оказывается, не только я такой "ужасный" папа", – написал актер о российском царе.
Он добавил, что ему жаль людей без чувства юмора. "К сожалению, помочь им в этом вопросе невозможно", – заявил Панин.
Анна Панина с сигаретой
instagram.com/actor_ap
Фото Николая II и его дочери, которое опубликовал Панин
instagram.com/actor_ap
Пользователи сети оставили под постом полярные комментарии. Некоторые приняли фотографию за шутку и согласились, что большинство россиян не умеет посмеяться над собой. Другие комментаторы набросились на актера с резкой критикой.
"Где ты, а где Николай?" "Ты идиот", "Под**нуть всех – это ваш конек", – пишут подписчики.
Добавим, ранее скандальный актер уже проделывал подобную выходку.
Комментарии к фото
Скриншот
Комментарии к фото
Скриншот
Комментарии к фото
Скриншот
Комментарии к фото
Скриншот
Комментарии к фото
Скриншот
Какой же утренний кофе☕️ может быть без сигареты.🤷♂️🚬 Оказывается не только я такой "ужасный" Папа, но и Российский Царь, причисленный Православной Церковью к лику святых, Николай Второй был далеко не ангел. Листайте фото.☝️ Мне очень жаль людей у которых нет чувства юмора. К сожалению помочь им в этом вопросе невозможно. Хочется только вспомнить фразу из фильма Марка Захарова "Тот самый Мюнхгаузен: - Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь! #АннаПанина #Николайвторой #Николай2 #Царь #Святой #император #россия #императорроссии #церковь #православнаяцерковь #АлексейПанин #Панин
Как сообщал OBOZREVATEL, 19 января Алексей Панин опубликовал и другой неоднозначный пост.
Он рассказал, что соскучился по Киеву, украинской певице Ирине Билык и попросил прощения перед украинцами за развязанную Россией войну, отметив президента Владимира Зеленского.
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