Скандальный российский актер Алексей Панин похвастался получением вида на жительство в Испании и "обретением свободы".

Радостной новостью артист поделился на личной странице в Instagram. Он также прикрепил к публикации фото, на котором запечатлен с паспортом, где проставлена та самая "заветная" виза.

"Я даже вчера, по такому случаю, напился. Не пил два месяца, но получение ВНЖ стало большим поводом. Границы закрыты, но теперь я свободен! Ура!" – написал Панин.

Панин получил вид на жительство в Испании (Instagram Алексея Панина)

Артист также признался, что хотел бы побыстрее уехать из России, но пока его останавливает учеба дочери Анны.

"Мне было все равно, в какой стране получить вид на жительство, лишь бы подальше от России. Пока не планирую никуда уезжать надолго, ведь меня держит дочь", – объяснил Алексей журналистам издания "Дни.ру".

Алексей Панин с дочерью Анной (Instagram Алексея Панина)

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года стало известно, что Алексей Панин собрался навсегда уехать из РФ. Это наделало очень много шумихи в прессе, из-за чего ему пришлось пояснить, что всем, кто хочет нормальной жизни для своих детей, нужно бежать из этой страны.

Позже артист называл Россию грязной и гомофобной страной, из-за чего был новый скандал. На него даже написали заявление в Следственный комитет РФ, а пост с критикой в Instagram несколько раз удаляли.