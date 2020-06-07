Панин оскандалился на похоронах Кокшенова: назвал его "бездарным"
Российский актер Алексей Панин, приехавший в крематорий прощаться с коллегой Михаилом Кокшеновым, заявил, что артист был "самым бездарным режиссером".
Так, соответствующее видео было опубликовано изданием "РЕН ТВ" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
"Самый бездарный режиссер, с которым я работал, это был Кокшенов... Я ему в лицо так и говорил: "Михал Михалыч, вы – плохой режиссер!". Несмотря на то, что он работал с великими артистами, сам был, как актер, также деревянным. Но я очень любил его за доброту и редкие человеческие качества", – высказался Панин.
Также Панин вспомнил, как они с Кокшеновым проводили время вместе.
"Мы пили, варили сосиски и снимали кино – все, как и обычные люди. А еще 10 лет назад я подрезал его на дороге. Он испугался, как сумасшедший. Подумал тогда, что его преследуют автомобильные мошенники", – рассказал актер.
Отметим: церемония прощания с Михаилом Кокшеновым прошла в ритуальном зале Митинского крематория. Близкие похоронят урну с прахом артиста на Новодевичьем кладбище в фамильном склепе Кокшеновых. Там похоронены мама, бабушка и другие родственники знаменитости.
Попрощаться с Кокшеновым помимо родни приехало около 15 друзей семьи. Из звезд был только актер Алексей Панин.
Напомним, что Михаил Кокшенов умер 5 июня на 84-м году жизни после длительного лечения в реабилитационном центре Подмосковья. Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых известных фильмах артиста.