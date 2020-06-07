Российский актер Алексей Панин, приехавший в крематорий прощаться с коллегой Михаилом Кокшеновым, заявил, что артист был "самым бездарным режиссером".

Так, соответствующее видео было опубликовано изданием "РЕН ТВ" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Панин назвал Кокшенова бездарным на его похоронах

"Самый бездарный режиссер, с которым я работал, это был Кокшенов... Я ему в лицо так и говорил: "Михал Михалыч, вы – плохой режиссер!". Несмотря на то, что он работал с великими артистами, сам был, как актер, также деревянным. Но я очень любил его за доброту и редкие человеческие качества", – высказался Панин.

Также Панин вспомнил, как они с Кокшеновым проводили время вместе.

Михаил Кокшенов Фото: udf.by

"Мы пили, варили сосиски и снимали кино – все, как и обычные люди. А еще 10 лет назад я подрезал его на дороге. Он испугался, как сумасшедший. Подумал тогда, что его преследуют автомобильные мошенники", – рассказал актер.

Отметим: церемония прощания с Михаилом Кокшеновым прошла в ритуальном зале Митинского крематория. Близкие похоронят урну с прахом артиста на Новодевичьем кладбище в фамильном склепе Кокшеновых. Там похоронены мама, бабушка и другие родственники знаменитости.

В Москве простились с Михаилом Кокшеновым Фото: kp.ru

Попрощаться с Кокшеновым помимо родни приехало около 15 друзей семьи. Из звезд был только актер Алексей Панин.

Напомним, что Михаил Кокшенов умер 5 июня на 84-м году жизни после длительного лечения в реабилитационном центре Подмосковья. Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых известных фильмах артиста.