Панин гневно высказался о переезде из России

Скандальный российский актер Алексей Панин, который жестко высказался об аннексированном РФ Крыме, заявил о намерении уехать из России. Так, он планирует перебраться в Испанию.

Об этом актер рассказал в интервью Дмитрию Гордону (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Скриншот из видео

"Я давно не ассоциирую себя с страной под названием Россия. У меня умерла тетя и мы продаем квартиру и переезжаем в город Торревьеха. И чтоб ноги моей в этой стране не было. Пускай они все сдохнут там! Сейчас я лишнее брякнул... Люди-то не виноваты", - сказал актер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года стало известно, что Алексей Панин собрался навсегда уехать из РФ. Это наделало очень много шумихи в прессе, из-за чего ему пришлось пояснить, что всем, кто хочет нормальной жизни для своих детей, нужно бежать из этой страны.

После переезда Панин назвал Россию грязной и гомофобной страной, из-за чего был новый скандал. На него даже написали заявление в Следственный комитет РФ, а пост с критикой в Instagram несколько раз удаляли.

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