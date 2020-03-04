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4 марта • обновлено в 16:53
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Панин гневно высказался о переезде из России

3.2т
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Скандальный российский актер Алексей Панин, который жестко высказался об аннексированном РФ Крыме, заявил о намерении уехать из России. Так, он планирует перебраться в Испанию.

Об этом актер рассказал в интервью Дмитрию Гордону (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Пускай они все сдохнут!" Панин гневно высказался о переезде из России

Скриншот из видео

"Я давно не ассоциирую себя с страной под названием Россия. У меня умерла тетя и мы продаем квартиру и переезжаем в город Торревьеха. И чтоб ноги моей в этой стране не было. Пускай они все сдохнут там! Сейчас я лишнее брякнул... Люди-то не виноваты", - сказал актер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года стало известно, что Алексей Панин собрался навсегда уехать из РФ. Это наделало очень много шумихи в прессе, из-за чего ему пришлось пояснить, что всем, кто хочет нормальной жизни для своих детей, нужно бежать из этой страны.

После переезда Панин назвал Россию грязной и гомофобной страной, из-за чего был новый скандал. На него даже написали заявление в Следственный комитет РФ, а пост с критикой в Instagram несколько раз удаляли.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Мария Дидык
Персоны
Алексей Панин Дмитрий Гордон
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hunt andres
hunt andres
О! Это самый достойный персонаж для новостной ленты обоза)))
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сибирский ватник
сибирский ватник
Что то Панина сегодня на обозе много.У к ро пы,забирайте его себе,у вас там уже целый взвод можно из эмигрантов сделать и в АТО их,ато ведь ни один из них ничего материального на Украине не произвел,на халяву за счет вас живут.
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Потеряли такого артиста,любимчика Путина,он так любил собак,это потеря для российского бомонда.
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hunt andres
hunt andres
Андрияшин Виктор, Любимчиком Путина это недоразумение сделал обоз. С него и спрашивай.
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